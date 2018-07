Terrible. El auto de Matías Milla quedó destrozado tras el golpe en El Zonda. Fue tras quedarse sin frenos a unos 220 km/h que alcanzó tras la recta principal.

Pasó el Súper TC 2000 por el autódromo El Zonda-Eduardo Copello y además de la victoria de Matías Rossi, uno de los aspectos salientes de la sexta fecha fue el fuerte impacto del auto de Matías Milla contra los muñecos de protección en la zona de la Variante, que destrozó el Citroen C4 Lounge. El piloto no sufrió lesiones de gravedad, pero ahora deberá ver la forma de volver a correr. Así, uno de sus colegas, Leonel Pernía, propuso que los demás pilotos de la categoría colaboren en una movida solidaria para solventar los gastos de Milla y que pueda regresar a los autódromos.



"Quisiera que todos nos unamos, porque es un chico que hace mucho esfuerzo para correr y en estos casos, junto a la categoría, junto a los pilotos y junto a los equipos tendríamos que darle una mano en lo económico para que se pueda reponer de este trago amargo. Nosotros si quedamos bien físicamente nos sacamos la tierra y queremos estar nuevamente arriba de un auto de carrera, pero a veces no se puede porque el golpe y el daño son tan grandes que se complica en lo económico. Tendríamos que estar todos en estos momentos difíciles", pidió Pernía, piloto de Renault, a través de Carburando.



"Matías Milla es un tipo que se sacude la tierra del buzo y se vuelve a subir al auto de carreras sin problemas. El tema es que vuelva a tener ese auto que se destruyó. Yo estoy para ayudar. Buen momento para mostrar que no estamos solos. Categoría, equipos, pilotos", añadió.