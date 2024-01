No es un año más para todo el pueblo de La Bebida. Es el centenario, que se festejará en agosto y hoy todo es ilusión en Sportivo Rivadavia. Nadie imaginó que en su primera experiencia regional, llegaría tan lejos. Tanto como que está a dos partidos de ser finalista de la Región Cuyo en el Torneo Regional Amateur. Un sueño del que nadie quiere despertar y que tendrá su próximo capítulo contra Atlético Alianza. Pero claro, todo esto tiene nombre y apellido, un auténtico especialista al que no le gusta la alta exposición pero que tiene pergaminos como para hablar con autoridad: Víctor Hugo Cabello. El entrenador que ascendió con Atlético Unión, que dirigió a Desamparados, que fue técnico del Atlético San Martín, de Estudiantes de Río Cuarto y varios más, encontró en La Bebida la oportunidad de mostrar su vigencia con un Rivadavia que se metió entre los cuatro mejores de Cuyo cuando nadie lo esperaba.

'Es un lindo momento para todos. Para el club, para los futbolistas, para sus hinchas y sus dirigentes. Y para mi, es muy gratificante porque fue una decisión acertada haber elegido a un club que me ha sorprendido en todos los sentidos y hoy veo que no me equivoqué. Llegamos hasta acá y esto es fútbol. Puede pasar cualquier cosa pero creo que Rivadavia es uno de los mejores de la región al que nadie le regaló nada. Nos toca Atlético Alianza, que es un gran equipo, que juega bien pero veremos. Nosotros tenemos lo nuestro y creo que será una serie apasionante' contó Cabello después del regreso desde San Luis tras conseguir la clasificación pese a la derrota por 2-0.

'En estos torneos, las localías son muy fuertes y las condiciones son complejas siempre. En Tilisarao fue desgastante desde lo mental esperar para ver si se jugaba o no por la lluvia y después, las condiciones de la cancha y la iluminación fueron determinantes para nosotros. Fue duro y creo que fue clave la ventaja que conseguimos en San Juan porque allá, planificar una estrategia era imposible. Pero el grupo dejó todo, como siempre y conseguimos avanzar a semifinales por todas esas ganas que tienen y por lo que contagia su gente. Ver que viajaron, que acompañaron, me hizo acordar mucho a los momentos de gloria con Unión. Esa mística está a flor de piel y suma' analizó Víctor Hugo.

El plantel de Rivadavia llegó a las 7 de la mañana y este jueves por la tarde volvió a los entrenamientos

Para el final, enfrentar a Alianza, al club de su barrio, al club de toda su vida supone sensaciones especiales para Cabello: 'Es un partido lindo. Distinto. Yo soy de Santa Lucía, Alianza fue mi cuna futbolística y confieso que en las primeras oportunidades en las que me tocó enfrentarlo, lo sufrí. Ahora, ya con la experiencia de por medio, es una sensación diferente porque me debo hoy a este Rivadavia que llegará con lo justo por el cansancio y el desgaste de tener un plantel corto pero con toda la fe de seguir haciendo historia'.

Las semifinales en el Bicentenario

Si bien el Consejo Federal informó que el partido de ida de semifinales de la Región Cuyo va este lunes 15, el horario que convinieron Alianza y Rivadavia es el de las 21, además de programar la revancha para el lunes 22 en el mismo Bicentenario de Pocito. Mientras que la otra semi entre Argentino de General Alvear y Gutiérrez de Mendoza irá el domingo a las 17 en el Sur mendocino. En las otras regiones, las semifinales serán entre Victoria de Curuzú Cuatia con Mitre de Posadas que irá el domingo, mientras que Resistencia Central de Chaco se enfrentará a Defensores de Formosa. En el Norte, San Pablo de Tucumán se medirá con Talleres de Metan, mientras que Altos Hornos Zapla jugará con La Merced de Cerrillos. En tanto que en la Zona Centro, Las Palmas de Córdoba jugará contra Lambert de Pascanas buscando la final. Quedando por confirmar el rival de Sarmiento de Santiago del Estero.