El golfista Ángel Cabrera fue reincorporado al PGA Tour y al PGA Tour Champions tras una sentencia de 32 meses en prisión por violencia de género. Andy Levinson, vicepresidente senior del circuito, notificó a Cabrera el 18 de diciembre que su suspensión había sido levantada con efecto inmediato. "El incumplimiento de los términos de su liberación de prisión o cualquier información adicional sobre su situación legal en Argentina puede resultar en el restablecimiento inmediato de su suspensión", escribió Levinson.

Cabrera, de 54 años, fue condenado en junio de 2021 en un tribunal argentino por agredir, amenazar y acosar a Cecilia Torres Maná, quien fue su pareja entre 2016 y 2018. Quedó detenido en Río de Janeiro en enero de ese año acusado de agresión, robo, intimidaciones ilegales y repetidas faltas de respeto a las autoridades. El ganador del US Open 2007 y el Masters 2009 salió de prisión en agosto pasado.

Asimismo, por primera vez, Cabrera habló sobre su paso por la cárcel en la edición de Golf Digest de diciembre de 2023. "Muchos dicen que la cárcel es mala, pero a mí me hizo bien. Ya no busco culpables. Mientras estuve detenido, me di cuenta de que si todavía hubiera estado afuera y me hubiera comportado como lo había hecho, probablemente no estaría vivo ahora", dijo. "Me hice todo esto a mí mismo. Pero ya está hecho. No puedo borrar cómo actué. Lo único que puedo hacer es seguir adelante".