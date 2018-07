Con dos fechas por delante para cerrar la fase clasificatoria y sabiendo que habrá tres plazas en juego, este sábado desde las 12,30 en cancha de Centro Calingasta se disputará la fecha 13 del Torneo Apertura 2018. En el sistema reglamentario, una vez finalizada la Fase Clasificatoria quedarán clasificados los tres primeros de la tabla de posiciones. Luego, se enfrentarán segundo contra tercero a un solo partido, cuyo ganador se medirá con el primero de los clasificados en la tabla. El programa de este sábado será el siguiente: Primer partido: 12:30 La Capilla vs. Calingasta; Segundo partido: 14:30 La Isla vs. La Planta; Tercer partido: 16:30 AFA vs. Horizontes.



En la Liga Albardón-Angaco será momento para la segunda fecha del Torneo Clausura. Este sábado -desde las 16,15-, en Paso de Los Andes, el local recibirá a Huracán de Angaco. En cancha del Deportivo Rincón, San Roque se medirá con el dueño de casa mientras que en Angaco, el Deportivo será local de Instituto La Laja. Para el domingo, la programación indica que en cancha de Paso de Los Andes, Atlético San Miguel recibirá a Defensores de San Martín, reeditando la final del Torneo Apertura, mientras que Sport Argentino será local de la ADA. En Angaco, Defensores de Racing jugará ante Deportivo Campo Afuera.