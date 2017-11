Una obra de arte. El gol de tiro libre de Edwin Cardona para abrir el marcador en Núñez. Luego, se fue expulsado.

El talentoso colombiano de Boca Edwin Cardona tuvo un estreno en el superclásico de manera muy especial. Es que por un lado convirtió la apertura del marcador con un exquisito tiro libre de derecha, haciendo recordar al que marcó en ese mismo arco Juan Román Riquelme en el 2000. Antes de esta jugada clave en el superclásico, al propio diez le había cometido una fuerte infracción Ignacio Fernández (planchazo en el pecho), quien fue expulsado. Pero luego y en contrapartida, vio la tarjeta roja de manera injusta en el complemento por un supuesto codazo al volante Enzo Pérez.



Luego del triunfo, Edwin admitió que ayer le anunció el golazo que le hizo a River a su compañero y compatriota Wilmar Barrios dos veces, en el almuerzo y antes de patear el tiro libre en el Monumental. "En el almuerzo le dije a Barrios: "Tranquilo, yo la guardo". Y en el momento, después de la falta, le dije: "Lo voy a patear y lo voy a meter"", refirió Cardona.



Se trató del primer Superclásico del cafetero y expresó que fue "algo espectacular" a pesar de la bronca por haber sido expulsado. "Siento mucha impotencia. Quiera Dios que se pueda apelar. Más allá de eso, el juego estuvo muy bueno y creo que merecíamos ser ganadores. Practico mucho y al verme mis compañeros me decían que guarde los goles para el partido, así que me pone muy contento haber marcado en mi primer clásico", comentó en diálogo con Fox Sports. Cardona recordó que en la antesala del partido estuvo repasando un tiro libre muy parecido que convirtió Juan Román Riquelme frente al clásico rival en cancha de Boca, en la Copa Libertadores de América del año 2000. "Ayer (por el sábado) estaba viendo un gol que le hizo a River en el Monumental, casi igual, y me inspiró", deslizó Cardona.