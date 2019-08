Su casa. Juan Pablo Carrizo regresará a Núñez.

El arquero de Cerro Porteño de Paraguay, Juan Pablo Carrizo, aseguró que será "un regreso a su casa" volver a jugar en el estadio Monumental, donde enfrentará a su ex club, River, por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. "Para mí será un encuentro de emociones. River fue mi lugar, me dio la posibilidad de crecer como futbolista. Viví cosas buenas y también negativas. Será el regreso a mi casa, el lugar que me abrió las puertas al mundo", manifestó anoche Carrizo.



Carrizo, de 35 años, volverá a River después de ocho años en los que pasó por el fútbol italiano (Lazio, Catania, Inter) y mexicano (Monterrey) y en enero retornó a Sudamérica para reforzar a Cerro Porteño.