Rosario Central complicó seriamente su continuidad en la Copa Libertadores de América al caer por 2-0 ante Libertad de Paraguay, el líder del Grupo H, que con este resultado acaricia la clasificación a octavos.

Mathías Espinoza fue el autor del gol que le dio el triunfo al local, tras una importante desatensión defensiva del conjunto canalla. Ninguno de los futbolistas de Central lo siguió en el área y entonces el delantero ex General Díaz, en absoluta soledad, capitalizó el tiro de esquina ejecutado por Recalde.

Para ese momento Ledesma ya era figura, habiendo evitado en varias ocasiones la caída de su valla. Con Ortigoza apagado -cuando el equipo no tiene la pelota no pesa- y un bloque defensivo que no funcionó, el paso de Central por Asunsión -en lo que fue el debut de Cocca en la Copa- no fue nada positivo.

El bombazo de Recalde, a los 24' del segundo tiempo, sentenció la historia. Quedaban más de 20 minutos en juego pero Central estaba fundido. Y encima Ortiz se las ingenió para irse expulsado.

La derrota deja a los rosarinos últimos con un punto, mismo puntaje que tiene Gremio. Libertad, con nueve, tiene un pie en octavos. Habrá que ver si a Central le da para pelearle el segundo puesto a la U Católica, que, con seis, apunta a meterse en la siguiente fase.