El atleta santafesino Germán Chiaraviglio, finalista de salto con garrocha en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y en el Mundial Beijing 2015, quedó octavo en el festival internacional de salto con garrocha de Reno, Estados Unidos, en su primera competencia del año.

"No me sentí cómodo. Me costó encontrar la carrera. Me sentía lento. Igual mi objetivo era vivir la experiencia de esta competencia distinta. Había una corredera sobre tablado de madera que no es habitual para mí", admitió. El atleta, de 34 años y que compitió en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, logró una marca de 5,36 metros y el local KC Lightfoot ganó con 5,91. "Mi objetivo es estar bien para el 20 de febrero el sudamericano indoor de Bolivia de febrero. El próximo domingo 23 vuelvo a competir en el Cenard", destacó.

Chiaraviglio se consagró campeón sudamericano de atletismo indoor (bajo techo) en Cochabamba, Bolivia, el 2 de febrero de 2020, con una marca de 5,50 metros. El santafesino tiene como mejor marca de su carrera 5,75, con la que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.