Homenajeado. El exjugador y técnico de fútbol Salvador Spadano, agente municipal rawsino, fue invitado de honor a la reunión.

Una linda jornada se vivió ayer en el velódromo "Héroes de Malvinas". La luminosa y cálida tarde obligó a que los asistentes se refugiaran bajo la protección de los gazebos o de la proyección de las sombras de construcciones o tribunas. Se empezó muy temprano. A las 14.15 se largó el scratch y las emociones siguieron in crescendo dentro y fuera de la pista.



La llegada de Salvador Spadano fue motivo de la primera alegría. El exjugador y técnico de fútbol se está recuperando satisfactoriamente de un ACV sufrido en mayo del año pasado que lo puso contra las cuerdas, obligándolo a caminar primero con un "andador" y luego con un bastón de tres patas. "Me dijeron que caminaría recién a fin de año, pero me propuse salir rápido y me esforcé tanto que entre natación, bicicleta fija y cinta para caminar, terminé atrofiándome el músculo", contó con una sonrisa mientras devolvía las muestras de cariño.

De visita. El Gringo Eduardo Mulet, ganador de la Vuelta a San Juan de 1997, radicado en Chepes, anduvo por el velódromo.



Es tan grandote que su figura no pasó desapercibida, Eduardo Mulet, el popular Gringo, de 48 años que vive desde hace casi 15 en Chepes, anduvo por la provincia visitando a "los viejos" y pasó por el velódromo, allí se reencontró con muchos exrivales de las rutas. Las anécdotas surgieron espontáneas con Armando "Planeta" Ramírez, ahora dirigente de su Fundación, y Jorge "Zapirulo" González, periodista de Radio La Red.



Como el Día del Niño no se corrió, ayer se reunieron los regalos de esa fecha y otros que aportó la organización. Además la FPEP organizó un chocolate que se repartió a todo el público.



También se rifaron casi 40 premios. Juan José Chica, presidente de la Federación, fue el encargado de sacar los números de una bolsita y darselos a José Carlos Rufino (h) para que los anunciara a través de los "Altavoces del Ciclismo".

Muchos premios. Un total de 40 números le entregó Juan José Chica a José Carlos Rufino para que convocara a los ganadores.