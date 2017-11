Atrapados. Los chicos del Colegio Nacional ya palpitan el Súper TC2000 con la presencia de un Citroën en el patio de la institución. El rugir de motores ya se siente en San Juan.

El Súper TC2000 que desde mañana desembarcará en San Juan, ya se palpita. Ayer por la mañana el Colegio Nacional cambió su currícula diaria por el rugir de motores. Es que Le Pont S.A, la Concesionaria Oficial de Citroën en San Juan gracias a un convenio con esa institución, realizó una charla interactiva con el numeroso alumnado que además, pudieron conocer el Citroën C4 que se presentará en el Autódromo "Eduardo Copello".



Debido a la numerosa matrícula con la que cuenta uno de los colegios más antiguos de San Juan, se realizaron dos charlas y en ambas, la gran predisposición de los chicos llamó la atención. La misma comenzó con la presentación de videos donde se explicó primero la historia del Súper TC2000 para luego ir tratando temas de seguridad vial como el uso del casco y el cinturón de seguridad. En todo el transcurso de la exposición, que duró poco más de una hora, los chicos pudieron participar con su opinión y la mayoría mostró conocimientos de automovilismo.



"Se han realizado 200 charlas en el país, en San Juan era una obligación realizarla porque teniendo en cuenta el crecimiento del parque automotriz en el último año creemos vital formar y educar a nuestra sociedad en educación vial", comentó Raúl Albiñana, director de Le Pont SA.



Después de la charla, los chicos salieron al patio para vibrar con el rugir del Citroën C4 que se robó toda la atención de los adolescentes.



El equipo oficial de Citroën estará presente mañana a las 19,30 horas en Le Pont, luego Rubén Daray, conductor de "A todo motor" brindará una charla de manejo competitivo y se sortearán cinco "Vip Laps" para girar en "El Zonda" en un Citroën.

Hoy el Teatro se llena de acción

Hoy desde las 21 horas en la playa de estacionamiento del Teatro del Bicentenario, estarán presentes los pilotos que expondrán sus autos y estarán a disposición del público para firmar autógrafos y sacarse fotos. Estará también Tobías Martínez, el único piloto sanjuanino en la categoría telonera de la Fórmula Renault. Por otra parte, ayer se agotaron las entradas para presenciar la competencia de manera gratuita. Mañana se entregará un remanente pero no se conoce lugar ni horario de entrega de las mismas.

LAS CHICAS SABEN DE AUTOS

Ángeles cumplió su sueño

Feliz. Así estaba la alumna de Segundo Año por poder subirse a un auto de carrera real.

Sabía que la mañana del miércoles sería distinta, pero nunca se imaginó que además de la charla que recibirían del Súper TC2000 también cumpliría su sueño: poder subirse a un auto de competencia. Se trata de Ángeles Vallejo, alumna del 2º 4º del Colegio Nacional que siempre tuvo como anhelo poder vivir de cerca la adrenalina que desprende el rugir de los autos de carrera. "Siempre me gustó el automovilismo y lógicamente que soñaba con subirme a un auto, nunca me imaginé que hoy lo iba a cumplir", comentó la chica mientras posaba para las fotos que le sacaban sus amigas. Es que no fueron muchos los que pudieron acceder a ese pedido, pero ella por un pedido especial, sí pudo cumplir su sueño.

CHARLA POSITIVA

Sumó mucho aprendizaje

Insistirá. Vero quiere ir al autódromo y contó que le pedirá a su papá que la lleve este fin de semana.

Verónica Yacanto conoce de automovilismo pero terminó impactada tras ver de cerca al Citroën C4 que se exhibió ayer en el patio de su Colegio. "La charla fue muy positiva porque pudimos aprender mucho, del Súper TC 2000 como así también de seguridad vial", aseguró.



La chica es alumna del último año de la Secundaria y contó que no es de seguir el calendario anual de la competencia pero que sí se apasiona cuando la categoría llega a San Juan. "Me encantaría poder ir al Autódromo El Zonda a ver la carrera. Le pedí varias veces a mi papá que me lleve, pero no es muy amante del deporte. Así que ahora que es entrada gratuita le voy a insistir a ver si por fin cumple", contó con una gran sonrisa Vero.