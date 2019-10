A tiro. En La Bebida, Rivadavia venció a Sportivo Árbol Verde y se metió en la pelea por la clasificación a semifinales del Torneo de Verano.

Un invicto de 12 fechas no es casualidad y Colón Junior parece ser el equipo sensación del Torneo de Verano. Y es que en uno de los partidos más complejos, este martes se bancó todo en 9 de Julio y con goles de Hernán Rodríguez, Guillermo Pereyra y Carlos Méndez venció por 3-2 al dueño de casa para quedar más puntero que nunca. En otro de los partidos del día, en La Boutique, Del Bono fue sorpresa al vencer por 3-1 a Villa Obrera con dos goles de Walter Toledo y el restante de Ricardo Ávila.



En Rawson, Atlético Unión y Atenas Pocito empataron 1-1 con goles de Gerardo Pinto y Pedro Terrero, respectivamente. En uno de los resultados más trascendentes del día, Carpintería venció por 3-1 a Atlético Trinidad con dos goles de Mauricio Carpino y otro de José Campos para ya no solo pensar en la permanencia sino además soñar con las semifinales. En Pocito, Aberastain fue una sombra y Atlético Alianza no se lo perdonó para golearlo 3-0 consumando una victoria para acomodarse en posiciones de clasificación. Finalmente, en La Bebida, Sportivo Rivadavia se reacomodó en las posiciones al vencer por 3-2 al complicado Árbol Verde que no levanta cabeza.



La fecha 13



Sábado: Marquesado-Unión, Trinidad-Rivadavia, Colón-Desamparados, Árbol Verde-Peñarol y San Martín-Villa Obrera. Domingo: Atenas-9 de Julio, Alianza-Carpintería y Del Bono-Aberastain.