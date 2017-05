Unión de Villa Krause perdió la chance de pelear por un ascenso por el camino más corto y ahora deberá iniciar un largo raid si quiere llegar al Nacional B. El primer paso el Azul lo dará el domingo 14 de mayo cuando empiecen los cruces eliminatorios, frente a Altos Hornos Zapla de Jujuy que, precisamente, viene de ser rival de los de Rawson este fin de semana pasado.

Volver a empezar y por el camino más largo

Los cruces, tercera etapa de la Reválida:

Ida: Domingo 14 de Mayo //Vuelta: Sábado 20 de Mayo

DEF. BELGRANO (V. Ramallo) vs. 16° (REVALIDA 2da fase) L

SP. PATRIA (Formosa) vs. 15° (REVALIDA 2da fase) L

SARMIENTO (Resistencia) vs. 14º (REVALIDA 2da fase) L



UNION (Villa Krause) vs. ALTOS HORNOS ZAPLA (Palpalá) L

VILLA MITRE (Bahia Blanca) vs. ALVARADO (Mar del Plata) L



CIPOLLETTI vs. SP. ATLÉTICO CLUB (Las Parejas) L



UNION ACONQUIJA vs. CHACO FOR EVER (Resistencia) L

DEP. MADRYN (Puerto Madryn) vs. JUVENTUD Antoniana (Salta) L

(L Hace las veces de local en el primer partido)

Los que se sumen a esas llaves, y que serán rivales de Defensores de Belgrano, Sportivo Patria y sarmiento, saldrán de estos partidos:

IDA: Sábado 6 de Mayo // VUELTA: Miércoles 10 de Mayo.

DEP. MAIPÚ (Maipú) (1) vs. (6) GUARANÍ A. FRANCO (Posadas) L

SP. BELGRANO (San Francisco) (2) vs. (5) SAN LORENZO DE ALEM (Cat) L

GUTIÉRREZ (Gutiérrez) (3) vs. (4) RIVADAVIA (Lincoln) L

Más adelante, se sumarán cuatro equipos que queden afuera del ascenso directo, donde sólo uno se va al nacional B:

GIMNASIA Y TIRO (Salta)

UNION (Sunchales)

MITRE (Santiago del Estero)

GIMNASIA (Mendoza)

AGROPECUARIO (Carlos Casares)

Fuente: Ascenso del Interior