Dani Alves y Cristiano Ronaldo venían de sumar un título cada uno en sus respectivos equipos el último fin de semana, tras las consagraciones del PSG en la Ligue 1 de Francia y de la Juventus en el Calcio italiano. Pero, Lionel Messi recuperó la distancia tras la coronación del Barcelona en La Liga española. "La Pulga" sumó el título 34 de su carrera y se afirma en el quinto puesto general.

El palmarés de Messi con el equipo "azulgrana" es el siguiente: 10 Ligas, 4 Champions League, 6 Copas del Rey, 8 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.

De esta manera, el rosarino recuperó los cuatro títulos de distancia sobre Cristiano Ronaldo, quien se ubica en la 11ª posición de la tabla histórica con 30. Tal cifra es producto de 1 trofeo con el Sporting Lisboa, 10 con el Manchester United, 16 con el Real Madrid, 2 con la Juventus y 1 con la Selección de Portugal. Además, cuenta con cinco Balones de Oro, récord absoluto junto con Lionel Messi.

En tanto, Dani Alves hace ya un tiempo que encabeza esta lista con cinco campeonatos más que "La Pulga" y un total de 39 títulos. El defensor brasileño logró 5 con el Sevilla, 23 con el Barcelona, 2 con la Juventus, 6 con el club parisino y 3 con la Selección de Brasil. Sin embargo, hoy desechó una gran posibilidad de sostener la ventaja: perdió por penales la final de la Copa de Francia ante el Rennes.

Si se divide el listado por competencias, el futbolista brasileño de 35 años acumula 9 ligas (seis de España, una de Italia y dos de Francia), 7 copas locales (cinco del Rey, una de Italia y otra de Francia), 6 Supercopas (cinco de España y una de Francia), 1 de la Liga (Francia), 3 Champions Leagues, 2 Europa League, 4 Supercopas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 2 Copa Confederaciones y 1 Copa América.

Cabe destacar que Messi tiene por delante la posibilidad de alzarse con la Copa del Rey (jugará la final ante Valencia el 25 de mayo) y con la Supercopa de España, a la cual se ganó el boleto tras conquistar esta Liga.

Aparte, está en semifinales de la Champions League, trofeo que si gana le permitirá disputar la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Al mismo tiempo, a mitad de año afrontará su gran sueño: la Copa América de Brasil con la selección argentina.

Esta es la lista completa (solo se cuentan los títulos profesionales, por lo que en el ranking no se suman Juegos Olímpicos y Mundiales Sub 20 o Sub 17):

1- Dani Alves (Brasil): 39 títulos*

2- Maxwell (Brasil): 37 títulos

3- Ryan Giggs (Gales): 36 títulos

4- Vitor Baía (Portugal): 35 títulos

5- Lionel Messi (Argentina): 34 títulos*

6- Xavi (España): 33 títulos*

7- Andrés Iniesta (España): 32 títulos*

8- Gerard Piqué (España): 32 títulos*

9- Zlatan Ibrahimovic (Suecia): 31 títulos*

10- Kenny Dalglish (Escocia): 31 títulos

11- Cristiano Ronaldo (Portugal): 30 títulos*

12- Darijo Srna (Croacia): 28 títulos

13- Pelé (Brasil): 28 títulos

*Siguen en actividad

Fuente: Infobae