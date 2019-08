Recarga. En total recargarán 40 litros de combustible. En los ensayos, esta tarea demandó un tiempo promedio de 10 segundos.

La construcción del autódromo El Villicum permitió abrir el panorama a carreras especiales que incluyan recarga de combustible o cambios de neumáticos, como sucederá hoy (en El Zonda no podían realizarse tanto por el largo como por el ancho de la calle de boxes). El estreno permitirá ver en acción a los mecánicos trabajando a contra reloj, una circunstancia que obligó a pruebas de funcionamiento. En promedio, desde el ingreso a calle de boxes hasta la salida los pilotos tardarán entre 40 y 45 segundos. A su vez, ayer los mecánicos tuvieron una media de 10 segundos para recargar los 40 litros de combustibles exigidos por reglamento y unos 15 segundos para cambiar un neumático.



Por eso, cada equipo analizó las diferentes opciones y las estrategias a implementar, teniendo en cuenta que la recarga de combustible y el cambio de neumático podrá realizarse en cualquier vuelta, luego de haberse largado la competencia y cumplimentado el primer giro. Estas tareas no podrán hacerse en forma simultánea, de ahí que habrá dos detenciones.



De los 40 litros de combustible a recargar no podrán quedar restos en el recipiente, caso contrario habrá una sanción (todas las tareas son seguidas de cerca por veedores de la categoría).

Cambio. Podrán cambiar uno o dos neumáticos y sólo del lado derecho. Y tardan aproximadamente unos 15 segundos en esta acción.





En cuanto al cambio de neumáticos, será exclusivamente del lado derecho y los equipos podrán optar por reemplazar uno o dos. Además, está permitida la utilización de hasta dos pistolas eléctricas para la extracción y ajuste de las tuercas de los espárragos originales.



Otro aspecto saliente es que en caso de entrar el Pace Car, los pilotos podrán ingresar a realizar las operaciones reglamentadas, pero siempre y cuando respeten la asignación de boxes. Sucede que por cuestiones de seguridad asignaron números de boxes pares e impares, por lo que un corredor con número de box impar no podrá hacer la detención en una vuelta de número par.



A su vez, en el caso de suceder algún siniestro en calle de boxes se cerrarán totalmente. En tanto que la prioridad de tránsito en la calle rápida de boxes la tendrá el vehículo que comienza a realizar la maniobra de salida luego de la recarga de combustible o cambio de neumático por sobre el que está circulando.



Las sanciones por faltas en boxes van de recargo a exclusión.