Goleadores. Leo Pereira y el Bibi González sostienen el poder de fuego de Peñarol que hoy buscará revertir la serie ante San Martín de Mendoza.



Hay partidos y partidos. Unos que no quedarán en la retina colectiva y otros que marcarán una página de la rica historia de sus protagonistas y hoy, parece ser un día de esos partidos para el Bohemio. De los que se comentan, de los que se esperan, de los que se reviven una y otra vez porque desde las 16 y ante su gente, Sportivo Peñarol recibirá a San Martín de Mendoza en el partido de vuelta de la final de la Región Cuyo con la necesidad como bandera de revertir el 0-1 del domingo pasado. Nada más, ni nada menos. Un clásico, por un lugar en la finalísima por el Ascenso 2 al Federal A y todo el peso de su historia para cambiar el rumbo de una serie que lo mostró muy bien parado en el Este mendocino; pero que lo dejó sin nada por tal vez el único error que cometió en los primeros 90" de esta serie decisiva.

Y claro, como si no alcanzara para que este clásico tuviera más condimentos, afuera de la cancha se encargaron de llenarlo de suspicacias. Las desafortunadas declaraciones del delantero mendocino Mauricio Temperini acusando al capitán Biasotti de haberle ya anticipado que acá en San Juan estaba arreglado todo, no hicieron más que condicionar a la totalidad de los protagonistas. Desde el árbitro hasta la seguridad, sabiendo que no hay margen de error posible en nada. Ese punto fue a favor del Chacarero que ya enredó las cosas a su favor.

El ingreso al estadio será desde las 14.30 y la venta de entradas, a partir de las 10.

Pero el fútbol tiene reservas que lo sostienen y a eso apelará Peñarol ante un muy buen equipo como San Martín que no por nada está invicto en los 13 partidos que ha jugado hasta ahora en el torneo. El Bohemio hizo un tremendo primer tiempo en Mendoza y ese será su espejo para esta tarde. Presionó muy bien a los volantes, les quitó la pelota y solamente le faltó convertir. La producción fue positiva y Cristian Bove vuelve a repetir los mismos nombres buscando revertir la serie que lo podría colocar en el mano a mano decisivo por ese ascenso que hace ya dos años se le niega.

Del otro lado, Lucio Ramos pondrá lo mismo. Sabiendo que San Martín sale de memoria y apostando a las urgencias de Peñarol para conseguir sus espacios y terminar liquidando la serie.

Peñarol sabe que puede complicarle la vida a San Martín y ya lo demostró en Mendoza. Ahora, con otros apuros y más urgencias, no deberá apurarse para poder dar vuelta una historia que no es sencilla. San Martín está invicto y es por algo. Corazón caliente, mente fría. Así lo deberá jugar entendiendo que son 90 minutos para ganarlo y nunca antes. Es el día para Peñarol. Su mística, su historia, su presente lo empujan. Mas que nunca y como fue siempre, es a la carga Peñarol.







Bohemios somos todos



Por Ariel Poblete

Diario de Cuyo

Es fútbol y que sea fútbol. Eso debe mover a todos en este último domingo de mayo. Que sea sólo fútbol porque la difamación y el ventajismo terminó condicionando un partido sensacional, con promesa de gran espectáculo, porque Peñarol y San Martín de Mendoza demostraron ser los mejores de Cuyo y otra vez, San Juan-Mendoza quedó cara a cara. Pero es fútbol y más allá de los artilugios que se utilizaron para sacar esa ventaja de condicionar a todos, la finalísima en Chimbas tiene que vestirse solamente de fútbol. Y claro, el orgullo de sanjuanino de querer que el centenario Peñarol logre meterse en ese escalón alto. Dependerá de sí mismo, de remontar esa desventaja y de traducir en la cancha todo lo que propone. Un error lo dejó sin nada en Mendoza, ahora, como local, el peso será suyo pero con el aliento de su gente. Con San Juan detrás. Con San Juan sacando pecho como lo hizo con San Martín tratando que no descendiera, como respaldó a Desamparados tratando que ascendiera. Hoy, todos somos Peñarol. De eso, nadie tiene dudas. Pero que sea solo fútbol. La fiesta que queremos todos los que amamos este deporte, sintiendo los colores del que sea pero respetando los del otro. Así, es fútbol.