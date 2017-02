La Comisión Directiva de Independiente acordó de palabra con emisarios en la Argentina del equipo Chongqing Lifan del fútbol de China la compra del delantero Emmanuel Gigliotti, lo que aceleraría la decisión de rescindirle el contrato a Germán Denis.



Si bien la negociación tuvo varias idas y vueltas en las últimas semanas, esta vez el acuerdo alcanzado en la sede del Sindicato de Camioneros, del cual el presidente de Independiente, Hugo Moyano, es su secretario general, se dio cara a cara con representantes del conjunto asiático.



Lo que en principio era un préstamo con opción de compra se convirtió en una compra directa del 70 por ciento del pase del ex centro delantero de Boca, San Lorenzo, Colón y All Boys, en una cifra cercana al millón trescientos mil dólares.



El objetivo de los dirigentes del ‘Rojo‘ es firmar los documentos por la tarde para que el futbolista llegue cuanto antes a Buenos Aires para ponerse a disposición del entrenador Ariel Holan.



En cuanto a la decisión de rescindir el contrato del delantero Germán Denis, la mayoría de los integrantes de la comisión están de acuerdo pero restan algunas opiniones de peso dentro del club para tomar esa decisión.



El ‘Tanque‘ Denis regresó a Independiente a comienzos del año pasado, tras 8 años en el fútbol italiano, pero desde su retorno solo convirtió cinco goles y nunca pudo afirmarse como titular.



Además, hubo algunas posturas del atacante que no gustaron a la dirigencia, que considera que es un jugador que percibe un sueldo caro y que no ha rendido lo esperado hasta el momento.