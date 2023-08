Este lunes hubo día libre de competencia para todos los seleccionados en el Mundial U19 y Argentina (con los sanjuaninos Mateo Gómez y Juan Sánchez) solo tuvo entrenamiento, por lo que el duelo ante los surcoreanos se jugará el martes 8 a las 21 horas en el estadio Aldo Cantoni.

El resto de los cruces de octavos de final serán: Bélgica vs. Eslovenia, Irán vs. Serbia, Francia vs. México, Bulgaria vs. Brasil, Egipto vs. Colombia, Estados Unidos vs. Puerto Rico e Italia vs. Japón.

Los seleccionados que no pasaron la primera ronda (Costa Rica, Chile e India) continuarán jugando, pero por los puestos más relegados de la clasificación general. Nigeria, que se bajó del Mundial a último momento, será la última selección de la clasificación (20°).

El cronograma completo