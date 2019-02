Pura marca. Mosca y Escobar le cierran los caminos al atacante de Aldosivi. San Martín, con diez jugadores, se defendió con actitud y sólo el destino le impidió traerse un punto.

El capitán y arquero de San Martín, Luis Ardente, reconoció como genuino el triunfo de Aldosivi pero se mostró con bronca por no haber podido sumar puntos en la dura lucha por escaparle al descenso. El arquero dijo "Aldosivi ganó en forma merecida el partido. Mis compañeros dieron todo para que nos llevemos al menos un empate pero se dio ese gran tiro de Iritier en el final y nos vamos con las manos vacías. Lo que más bronca me da es no haber podido sumar para el promedio. Justo cuando podíamos distanciarnos del resto porque se habían dado resultados para que eso sucediera. Igual, hay que seguir trabajando. El próxima partido también será peligroso y tendremos que estar atentos, pero creemos en nuestras fuerzas. Acá hay que luchar hasta el final para que San Martín siga en Primera".



A su vez el autor del gol que le dio la victoria al Tiburón, Javier Iritier, se mostró conforme en todo sentido y expresó que "se hizo un partido complicado porque ellos, con un jugador menos, se metieron bien en el fondo y se hizo muy difícil entrarles. Y se dio esa última jugada. Viví el gol a full. Nunca perdimos las esperanzas de ganar y lo logramos gracias a Dios".

Chávez, feliz pero medido



Cristian Chávez, uno de los jugadores de Aldosivi que más chances tuvo frente al arco de San Martín, se mostró feliz tras el triunfo del Tiburón pero fue medido en sus declaraciones. "Logramos una victoria sufrida pero siempre la merecimos. Hay que seguir ganando para sumar puntos pero de ninguna manera con ilusionarnos por ahora con alguna Copa. Se nos vienen dos partidos iguales que el de hoy, ante Patronato y Gimnasia de La Plata".