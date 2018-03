Entre campeonas. Cecilia comparte un alto en el entrenamiento con Yesica Bopp, Marcela Acuña y la venezolana Mayerlin Rivas, con quienes realiza su trabajo de guanteo.

Sabe que tiene una deuda consigo misma. A la noche del 15 de diciembre pasado no se la saca de la cabeza. Aquella pelea con la venezolana Ana Lozano, donde fue declarada ganadora por descalificación en una decisión extemporánea del árbitro Hernán Guajardo, marcó su trabajo futuro. La FIB (Federación Internacional de Boxeo) ordenó la revancha directa, para aventar los fantasmas que dejó la absurda decisión del juez. Dicho combate se llevará a cabo el sábado 14 de abril en el estadio "Aldo Cantoni".



"Nosotros, con mi entrenador (Juan Ledesma) fuimos los primeros en ofrecer la revancha", contó ayer desde Buenos Aires, la pugilista nacida y criada en la Villa Mallea. "Yo esperaba otra cosa, me había imaginado una noche distinta, pero todo venía mal y terminó peor. Había entrenado para pelear con Carolina Bouvier y una semana antes nos comunicaron el cambio de rival, por lo que tácticamente no pudimos trabajar como queríamos", explicó.



Cuando se confirmó la revancha, en primera instancia para marzo, Cecilia decidió radicarse en Buenos Aires para entrenar en Caseros. Allí en el CeDeM (Centro Deportivo Municipal) número dos, comparte prácticas con las campeonas mundiales Yesica Bopp (minimosca de la AMB y OMB), Erica Farías (ligero del CMB) y la venezolana Mayerlín Rivas (gallo de la AMB). "También hice guantes con Marcela Acuña", comentó Román quien lleva realizados más de 800 rounds de combate en los entrenamientos con las renombradas compañeras de gimnasio. "Con la brasileña Daniela Ramos y La Tigresa he trabajado mucho porque por su altura y alcance son más parecidas a Lozano", acotó.



Consultada sobre como hace para compatibilizar la tarea de prepararse para la defensa de la corona con la de ser mamá, Cecilia Román, explicó que desde mediados de febrero viaja cada tres semanas a San Juan. El pasado fin de semana anduve por allí, llegué el sábado al medio día y volví a Buenos Aires en el avión del domingo por la noche. Aunque estoy en contacto permanente con mi familia por el teléfono y se que mi madre y hermanas los cuidan mejor que yo, necesitamos vernos".



Cuando el tema pasa por Lozano, automáticamente su memoria la lleva a la noche de fines del año pasado. "No pude hacer el calentamiento como estoy acostumbrada, entré fría, pero no es excusa", explicó quien junto a su técnico han puesto énfasis en dos o tres aspectos técnicos pensando exclusivamente en la retadora venezolana. "He repetido hasta el cansancio los pasos al costado y los giros para dejarla fuera de distancia y, también, hemos practicado distintas combinaciones. La idea es entrar, descargar dos o tres manos y salir", explicó.

"Tengo claro que será la pelea más importante de mi vida y me he preparado para ella"





Quedan 17 días para la pelea y Cecilia dice que se siente muy bien física y mentalmente. Con todas las pilas puestas para brindar un gran espectáculo en el Cantoni. "Sinceramente me siento muy fuerte, hemos aumentado las cargas en el entrenamiento y he ganado fortaleza, ahora empezaremos a descargar buscando encontrar mayor velocidad en la salida de las manos. Llegaré muy bien preparada, no daré ninguna ventaja. Se que lo que pasó fue una mala noche y quiero darle una alegría a mi gente", concluyó.

"Trabajamos mucho en fuerza, me siento potente. Ahora estoy en la etapa de velocidad"

Unifican los pesos pesados



El próximo sábado, a las 17, por la señal de cable SPACE podrá verse la pelea en la que unificarán tres porciones de la corona de los pesados el inglés Anthony Joshua (20-0-0, 20 KO), campeón de la FIB (Federación Internacional de Boxeo) y la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) y el neozelandés, Joseph Baker (24-0-0, 8 KO), monarca de la OMB (Organización Mundial de Boxeo). La pelea será la central de una velada que se desarrollará en Watford, Inglaterra.



A la reunión asistirá el estadounidense Deontay Wilder (40-0-0, 39 KO), vigente campeón del CMB (Consejo Mundial de Boxeo), quien esperará al ganador para retarlo y tener, antes de fin de año, un único rey de todos los pesos.



Previo al choque entre Joshua y Parker se medirán el ruso Alexander Povetkin (33-1-0, 23 KO) y el inglés David Price (22-4-0, 18 KO), quienes esperarán que se "caiga" el posible choque de Wilder contra el ganador.