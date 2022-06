El Tribunal de Apelaciones de la Conmebol ratificó esta noche que el único partido pendiente de las pasadas Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar que fue suspendido hace un año entre los seleccionados de Brasil y Argentina en el estadio Neo Química Arena (ex Arena Corinthians), se completará en ese mismo escenario el jueves 22 de septiembre próximo desde las 16.



Ese encuentro quedó suspendido el 5 de septiembre del año pasado a los cinco minutos del primer tiempo, cuando el organismo sanitario local, Anvisa, a través de un funcionario, interrumpió el desarrollo del partido por cuestiones relacionadas con la prevención de la pandemia de coronarivus.



Pero a pesar de haber finalizado ya hace tiempo la Eliminatorias Sudamericana, la Conmebol anunció el 14 de febrero pasado que el encuentro debía jugarse de manera completa el 22 de septiembre, sin dar a conocer en esa ocasión el escenario en el que se debía llevar a cabo.



Ante esto y considerando que los puntos debían ser propiedad de Argentina por ser el damnificado en cuestión, la AFA hizo reclamos ante la FIFA que fueron desoídos inicialmente, por lo que el presidente, Claudio Tapia, suscribió la elevación de la cuestión al TAS.



Pero hoy Conmebol ratificó que el partido se jugará en el mismo escenario original de disputa, algo que por otra parte no es mal visto por Lionel Messi y compañía, que señaló después de convertirle cinco goles a Estonia, el pasado 5 de junio, que enfrentar a Brasil "es importante porque, como Italia, es un rival de máxima exigencia".



En aquel partido los argumentos de Anvisa para interrumpir el partido se basaron en que en el plantel argentino había cuatro jugadores provenientes de Inglaterra, Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero y Giovani Lo Celso, que no podían haber salido de ese país por cuestiones sanitarias específicas.



Y de hecho esto fue convalidado por Conmebol, que le aplicó una suspensión de dos partidos (ya cumplidas ante Italia y Estonia) más multa económica a los cuatro futbolistas.



Por lo tanto todos ellos estarán a disposición del director técnico, Lionel Scaloni, para el compromiso que por fin cerrará esta "interminable" Eliminatoria mundialista exactamente dos meses antes de que comience Qatar 2022, el 21 de noviembre.