Media hora jugó ayer Leo Messi quien fue cuidado por una contractura que sufrió en un partido de Liga. Valverde no lo confirmó para el domingo.

Uno de los nombres propios del partido fue el argentino Lionel Messi, que jugó la última media hora. Preguntado por cómo se gestó su suplencia, Valverde respondió: "Las decisiones las tienes que tomar en función de lo que piensas que es mejor para el equipo y el jugador. Se encontraba bien, algo mejor pero no quise arriesgarlo los 90 minutos". En este sentido, no dio pistas sobre si el argentino estará disponible para jugar el próximo domingo en San Mamés, aunque puntualizó que, si físicamente está disponible, jugará ante el Athletic Club de Bilbao. "Si Messi está bien jugará, si no está bien no jugará. Espero que sea titular", añadió.



Posteriormente, sobre el partido señaló que la eliminatoria "está abierta" y consideró que "no hay un favorito claro" con vistas a la ida que se disputará en el Santiago Bernabéu.



Por su parte, Santiago Solari, entrenador del Madrid destacó el nivel del encuentro: "Ha sido un partido con mucha calidad sobre el terreno de juego, con alternancias y bonito para ver. No sólo para nosotros, que estamos trabajando, sino para todos los aficionados".



"Es un resultado abierto. Es una eliminatoria en la que hay muchísima calidad en el terreno de juego, pueden pasar muchas cosas en poco tiempo", valoró el técnico argentino.



La otra semifinal



Hoy jugarán Betis (con Giovani Lo Celso) ante Valencia (con Ezequiel Garay) en el estadio Benito Villamarín de Sevilla, con revancha el 28 de este mes. La final se jugará el 25 de mayo próximo también en el estadio Benito Villamarín de Sevilla.