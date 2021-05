22 años, nacido en Lincoln, provincia de Buenos Aires. Hincha de El Linqueño y aun dolido por aquella eliminación de su equipo ante Sportivo Desamparados hace tiempo. Y claro, relacionado con su presente en San Martín, recuerda más que latente el 6-1 del Verdinegro sobre Boca Juniors. Es Ivo Alexis Costantino, el héroe en el estadio Tres de Febrero, autor del gol agónico y triunfal de San Martín sobre Almagro que sirvió para volver a la victoria tras varias fechas y para sostener el invicto sanjuanino como visitante en la Primera Nacional. Es lunes de pausa y Costantino lo disfruta de una manera especial: "Todos me han felicitado porque además de ser un gol importante en mi carrera, sirvió para que San Martín volviera a ganar y de visitante que es muy difícil en esta categoría. Lo disfruté muchísimo y se que sirve para seguir en la consideración del cuerpo técnico. Hay un gran grupo de delanteros en el plantel, con enorme lealtad para pelear el puesto, por eso tener minutos y aprovecharlos es muy importante".

Ya viviendo desde febrero en San Juan, Ivo reconoce que lo ayudó mucho el club, el grupo y la gente para su adaptación: "Me encontré con un club muy ordenado, muy bueno. Con un plantel de enormes profesionales que me abrieron el camino sin egoísmos y desde el cuerpo técnico, la recepción fue más que atenta. Así se puede trabajar con calma, con todo el potencial y sabiendo que estamos todos en la misma linea de consideración para el técnico".

Repasando lo que ya sabía de San Juan al menos en lo futbolístico: "Soy hincha de El Linqueño -club de los Schiavi- y aún me acuerdo de lo que nos hizo sufrir Desamparados en aquel Argentino B. Pero con San Martín tengo recuerdos más cercanos y tengo presente el 6-1 a Boca cuando lo dirigía Carlos Bianchi acá en San Juan. Fue fuerte en el ambiente futbolístico y eso me quedó grabado. Yo salí de El Linqueño luego pasé por Rivadavia de Lincoln y hace cuatro años pasé a Belgrano de Córdoba. El año pasado, con Caruso Lombardi como entrenador, pude debutar en la Primera Nacional y en esta temporada cuando vi que el nuevo cuerpo técnico no me tendría en cuenta, apareció el préstamo a San Martín, que es con opción a compra, y ni lo pensé. Me vine y creo que fue una gran elección porque es un grupo muy profesional, muy leal y con muchísimo compromiso".

Se viene el futuro para el Verdinegro y tras ganar en Almagro, ahora el desafío es volver al triunfo en Concepción y será ante el encumbrado Güemes de Santiago del Estero que manda desde la parte alta de la tabla: "No será sencillo pero tenemos el objetivo de sumar los tres puntos en San Juan. Yo fui titular contra All Boys como local y es complejo porque los visitantes se cierran bien y no te perdonan errores. Pero concentrados, muy metidos en el partido, lo podemos sacar adelante. La Primera Nacional no es fácil y no admite errores, tenemos que seguir trabajando con mucha humildad y todo el sacrificio para que San Martín siga trepando y sea protagonista en serio".

Domingo confirmado



Desde AFA y también por la dirigencia de Atlético San Martín quedó confirmado que el choque contra Guemes de Santiago del estero por la fecha 10 de la Zona B de la Primera Nacional irá este domingo a partir de las 16 en el regreso al estadio Hilario Sánchez tras el breve descanso que tuvo el piso del campo de juego por la resiembra ante Santamarina de Tandil. El plantel ya comenzó su semana y seguirá con su agenda hasta el sábado inclusive cuando cierre la preparación.