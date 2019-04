A pleno. Como es su costumbre, Eduardo Coudet vivió el partido muy apasionadamente.

Eduardo Coudet tuvo su merecido desahogo con la coronación de su Racing. El Chacho vivió el partido a pleno como es habitual y luego celebró: “Estoy feliz por mis jugadores, por la gente de Racing que no pudo venir y por la gente más querida, que son los que más sufren. Ahora a disfrutar. Fuimos justos campeones, sostuvimos el primer lugar desde la fecha 4”.



Por su parte, el capitán y goleador del equipo, Lisandro López, sostuvo que “se obtuvo el objetivo del título debido a que las famosas cuatro patas de un club anduvieron bien y en el mismo sentido. Los hinchas, jugadores, dirigentes y cuerpo técnico tuvieron su gran trabajo y se coronó con este título”.



Mientras que por su lado, el presidente, Víctor Blanco, destacó que “es una enorme felicidad para toda la familia de Racing. Se hicieron bien las cosas y acá está el premio tan merecido”.

Próxima fecha

River Plate vs. Tigre

Huracán vs. Atl. Tucumán

Aldosivi vs. Boca Juniors

Racing Club vs. Def. y Justicia

Gimnasia LP vs. Colón

Banfield vs. Newell’s

Vélez vs. Lanús

R. Central vs. Independiente

Unión vs. Estudiantes

Patronato vs. Argentinos

San Martín (T) vs. San Lorenzo

Belgrano vs. Godoy Cruz

San Martín vs. Talleres