Jugar y ganar el Torneo Federal A no es fácil. No lo hace cualquiera y conseguir un ascenso en esta categoría tiene un plus especial que muy pocos gozan en la divisional. Además, siendo goleador, ese nombre cotiza en otros valores y hoy Sportivo Peñarol tiene ese pequeño privilegio de disfrutar de un jugador top de la categoría: el goleador Cristian Taborda. Viene de lograr el ascenso a la Primera Nacional con Deportivo Maipú de Mendoza y ya presentó credenciales en Chimbas anotando el primer gol del empate 2-2 con Círculo Deportivo, pero además mostró todo su repertorio de delantero de raza, pivoteando, buscando, anticipando.

Un gran debut en San Juan que hoy Taborda analiza desde su experiencia: "El Federal A no es fácil. Todo juega. Desde las canchas, los jueces, los jugadores con experiencia que saben sacar ventajas. Todo eso suma y define las cosas de otra manera y no es sencillo adaptarse. Peñarol está en ese proceso. Llegamos 22 futbolistas y eso marca muchas cosas porque no nos conocemos, estamos buscando la coordinación y el afianzamiento pero vamos más que bien. Los resultados nos acompañaron pese a que se perdió en Cipolletti pero fue exagerada la cifra. En el debut mostramos cosas buenas y contra Círculo tuvimos reacción para levantar el 0-2 y hasta merecimos algo más que empatarlo. Esas son señales de que hay material, que tenemos cómo crecer y eso me entusiasma".

Elegir Peñarol no fue una historia muy compleja para el santafesino quien tras el ascenso con Maipú tenía planes de regresar a su provincia y jugar allá: "Tenía propuestas pero desde el cuerpo técnico de Salvador Mónaco se contactaron, me contaron el proyecto y consulté con varios colegas para saber algo más de Peñarol y me decidí. Encontré una gran institución, con una dirigencia muy seria y con una idea que entusiasma por los objetivos trazados".

Se viene Ferro en La Pampa y Taborda tiene claro cómo hay que jugar este tipo de partidos: "Yo lo hablo con los chicos del plantel porque hay muchos que no jugaron antes Federal A y este torneo es complicado. Es saber aprovechar todo y no regalar nada. Peñarol tiene cómo conseguir protagonismo y eso debemos consolidar como equipo: jugar igual en todos lados. Debemos seguir creciendo, mejorando detalles como la concentración defensiva pero sosteniendo la misma propuesta de buscar los partidos siempre".

Viaje rumbo a General Pico

Con la baja del expulsado defensor Lucas Fernández más la ausencia de Rosendo De Souza aún recuperándose de su lesión, el plantel de Peñarol viajó anoche rumbo a General Pico, La Pampa, donde mañana jugará ante Ferro a partir de las 16. El técnico Salvador Mónaco no confirmó la formación pero paró un equipo con nuevo formato y la presencia de Julio López y Jorge Elias. Así iría con Biasotti; Campos, Elias y Yori; Julio Lopez solo; Argumosa, Montero, Chiquichano y Sacallan; Cristian Taborda y Leandro Espejo en el ataque.