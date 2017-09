El de ayer en el Bicentenario era un partido especial, por eso la previa también lo fue. El Superclásico sanjuanino contó con personalidades del espectáculo nacional e internacional como Maluma, Sol Pérez, Nati Jota y Ever Ludueña, además hubo una previa distinta que incluyó hasta un show de acrobacia de aviones que sobrevolaron el cielo sanjuanino.



De entrada, una gran carpa VIP ubicada en el estacionamiento interno daba la bienvenida. Claro, el acceso era restringido pero quienes lograron ingresar pudieron sacarse fotos con las invitadas especiales. Allí, sin dudas, la elegida por la platea masculina fue Sol Pérez. La "chica del clima" de TyC Sports y también participante del "Bailando por un Sueño" no tuvo problemas en sacarse fotos con quien la solicitara. "Estoy feliz de volver a San Juan. Hace poco estuve presentándome en un boliche, pero esta es la primera vez en un estadio de fútbol", contó con mucha simpatía la rubia, que por su trabajo como periodista deportiva no quiso dar a conocer si era hincha de River o Boca. "Me encanta el fútbol, si bien arranqué haciendo básquet y hoy me estoy dedicando a otra cosa, el fútbol siempre va ser mi deporte preferido”, contó la voluptuosa rubia que vistió un pantalón blanco, un top escotado negro y botas color rojo. Naty Jota, periodista de ESPN y otra de las chicas del momento en las redes sociales, contó que ayer fue su primera vez en San Juan y se mostró sorprendida por el estadio pocitano. “Espero volver a San Juan, es una hermosa provincia”, acotó.

Maluma, en tanto, apareció minutos antes que ingresaran los equipos y apenas saludó al público, desató el delirio de la platea femenina. El cantante colombiano se animó a demostrar sus habilidades futbolísticas y no desentonó. Con eso el show de la previa culminó y ahí sí arrancó el verdadero show: el del fútbol.

En todo los detalles

Un ágape especial

En la carpa VIP, el ágape incluyó empanaditas de distintas variedades, sanguchitos, pinches, salchichitas envueltas en jamón, canapés y cazuelas de pollo y riñón.

Atención a la prensa

En el ingreso a cabinas también se sirvió un ágape para los cientos de periodistas locales y nacionales que cubrieron el encuentro. Sandwichs, gaseosas, café y masas dulces fue el menú.

Pelotas y gorras

Quienes asistieron a la platea preferencial se llevaron regalos. Se entregaron decenas de pelotas de fútbol, remeras de la Secretaría de Deportes y gorras con el logo del Superclásico.