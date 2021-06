"Un líder positivo siempre debe estar al frente de las decisiones y sobre todo hacerse cargo de las mismas cuando las cosas salen mal. Porque los líderes, que somos muy solitarios, debemos entender algo: cuando las cosas andan bien, es el grupo el artífice; y cuando las cosas no resultan favorables hay que tomar esa culpa como propia". Agustín Pichot, junto con Hugo Porta, los máximos símbolos en la historia del rugby de la Argentina, brindó esta cátedra de liderazgo en una entrevista reciente para el portal digital Infobae. Ficha pareció "hablarle" sin querer queriendo como decía el "Chavo del 8" a su ex compañero en Los Pumas y actual DT del seleccionado: Mario Ledesma. Juntos obtuvieron el histórico y hasta ahora inigualable tercer puesto en el Mundial de 1999, pero a la hora de tomar decisiones y hacerse responsable caminan por veredas muy opuestas. Ledesma, en el cargo desde agosto del 2018 incluyendo un auténtico fracaso en el pasado Mundial de Japón al quedar afuera en la primera ronda, volvió a patear la ovalada al touch cuando se desligó del cambio de capitanía para la ventana de julio en Europa. Saldrá de ese rol Pablo Matera y entrará Julián Montoya, un ex hooker como el técnico. "Fue una decisión que tomó el consejo allá por diciembre, cuando se habló de medidas restaurativas y elegibilidad. Hoy los chicos tienen la posibilidad de volver a jugar, tanto Guido como Pablo como Santiago, y el consejo ha decidido no restituir la capitanía a Pablo. No me compete a mí hablar de las causas y demás. Nosotros estamos acá para hablar del juego", explicó en el video conferencia que armó la Unión Argentina de Rugby el pasado viernes al dar la nómina de jugadores para los tres encuentros de julio.

Matera, Petti y Socino fueron sancionados por la UAR el año pasado a raíz de comentarios discriminatorios que hicieron en las redes sociales casi una década atrás y que salieron a la luz tras el apático homenaje a Diego Maradona, en la previa del choque con los All Blacks que les valió la reprobación de manera casi unánime. Ledesma, esta vez, optó por desligarse dejando todo el tema en la dirigencia de la UAR: no asumió como propio que está por debajo de esa escala de jerarquía y tampoco hizo un análisis preciso de ello. Algo similar ya había mostrado cuando pasó lo del (no) reconocimiento al Pelusa al estar participando de un video donde Matera tomó la palabra y fue quién se hizo cargo, junto a todos los jugadores, de ese "desplante" histórico. Aquella ocasión se refugió en el silencio y luego buscó explicar todo a causa que fue una decisión de sus jugadores. De ahí, se generó un enorme disgusto con Ledesma y la dirigencia por sentir los jugadores que los dejaron "solos" y muy expuestos.

El coach parece estar obsesionado con llegar al siguiente Mundial y tapar la mala imagen de hace dos años en Japón, cuando su lugar en el cargo quedó muy cuestionado. Desde entonces y a diferencia de lo que hacía cuando tenía la camiseta 2 en la espalda, se llamó a silencio en temas clave o directamente se posicionó del lado dirigencial.

La "no convocatoria" de Agustín Creevy, el capitán previo a Matera y a quien Ledesma le quitó ese privilegio en Jaguares primero y en los Pumas después, son otra muestra de sus falencias como líder. Justificó la ausencia del hooker en la calidad de los jugadores nuevos que hay y en ese puesto vital del scrum y no hizo un análisis en detalles por no haber llamado al jugador con más presencias en Los Pumas (89 juegos). El actual primera línea del London Irish mostró su tristeza en las redes sociales por estar ausente en esta gira, aunque destacó que su objetivo final en "Francia 2023".

Así están Los Pumas antes de comenzar el año competitivo, que los tendrá en cancha durante 12 encuentros. Teniendo un recambio de jugadores muy importante y apuntando a la cita ecuménica dentro dos años. Con un Ledesma que, por ahora, al barro lo mira desde afuera...



Sanjuaninos

Los jugadores sanjuaninos Federico Gutiérrez y Juan Pablo Castro no estarán presentes en la gira por Europa de julio (dos partidos ante Gales y uno ante Rumania) por decisión técnica.