La cuna de sueños. Najar, junto al cordobés Efraín Toloza, el salteño Gastón Javier y el chileno José Luis Rodríguez conviven en la residencia del SEP ubicado en una esquina céntrica. Es allí donde se plantean los objetivos de los "Bichos Verdes".

Le sacó una diferencia de casi dos minutos al español Sevilla (Inter Medellin). Esa diferencia que lo posicionó como líder d e la General de la Vuelta cuando restaban dos etapas, fue clave para la consagración. Gonzalo Najar expresó los pormenores de esa estupenda estrategia que tuvo como ideador a su entrenador Sergio Gili.





-¿Fue la estrategia perfecta o faltó algo?



-Creo que fue perfecta. En ese momento venía muy bien en la general, teníamos tres corredores entre los 15 con Dani Díaz y Juan Pablo Dotti. Por eso íbamos a intentar sacar buena diferencia en el Colorado para quedarnos con la Vuelta.



-¿Estaba en los planes sacar esa diferencia y justo atacar en ese momento?



-Sí estaba en los planes pero en la carrera podía pasar cualquier cosa. Yo justo en ese momento me sentí muy bien, las piernas respondieron y por suerte pude sacar esa diferencia que fue clave. Habíamos estudiado y ese era el momento justo donde teníamos que atacar. Justo el "Puma" (el chileno José Luis Rodríguez) me sacó, creo que sacamos unos 30 segundos y después él me dejó para que me fuera solo.



-¿Y que se te pensabas cuando te iban cantando la diferencia que sacabas?



-Cada vez me emocionaba más y trataba de controlar el ritmo, pero pedaleaba cada vez más fuerte sacando fuerzas de donde no tuviera, a pesar que en ese momento ya iba a tope. Mucho más cuando ya quedaba muy poco para el final y sabía que con esa diferencia no solo me quedaba con la etapa sino también con la General.



-¿En qué momento dijiste "esta etapa es mía"?



-Ya me venía sintiendo muy bien desde el comienzo de la etapa, largué con una mentalidad muy enfocada y por suerte se me pudo dar. Creo que la cabeza también juega un papel aparte porque ese día nos habíamos levantado a desayunar viendo un video motivacional que nos habían mandado nuestras familias. Eso creo que también influyó para sacar fuerzas de donde no tuviéramos, a todos nos hizo bien recibir ese afecto de nuestras familias que en mi caso hace un mes y medio que no los puedo ver. Después de eso solo quedó defender la malla como sea hasta el final.

La gente jugó un rol fundamental



"Fue increíble lo que vivimos el domingo. Ver tanta gente, sentir tantos gritos de aliento nos hacía poner la piel de gallina y sin dudas que era un empujoncito para quedarnos con esta gran Vuelta", contó el flamante campeón. Najar no podía creer que el cierre de la Vuelta haya congregado a 150 mil personas en la Circunvalación. "No se si haya sido porque justo lideraba un argentino, ojalá ese haya sido el factor. Es lindo que la gente se vuelque así para apoyar al ciclismo", expresó.



Sobre sus próximos objetivos con el SEP, el jujeño se entusiasmó con lo que viene: "Las metas se van aumentando, no me quiero desesperar porque quiero disfrutar este momento y después sí ponerme a pensar en la Vuelta a Mendoza que la estamos preparando muy bien y también la Vuelta a Uruguay. También apuntamos al campeonato Argentino y quizás el Panamericano".



.

"La cabeza juega un papel aparte. Ese día muy motivado, y las piernas respondieron". GONZALO NAJAR - Ganador de la Vuelta a San Juan.

El vecino famoso. La entrevista se detuvo cuando una mujer se detuvo junto a sus hijos para sacarle una foto. "Ayer con tanta gente no pudimos", contó.

Un soñador. Gonzalo Najar a sus 24 años ya se propuso nuevos objetivos: Argentino, Vuelta a Mendoza, Uruguay y porqué no, el Panamericano próximo.