La imagen impacta y conmueve hasta el más frío. Es una estrella mundial que a sus 33 años debe (no quiere) anunciar que su carrera profesional llega al final de manera abrupta y por un motivo de salud: una arritmia cardíaca maligna que pone en riesgo su vida en caso de seguir en el alto rendimiento. Por eso las lágrimas y ninguna de las sonrisas que siempre brindó en las canchas del mundo donde brilló. Por eso el insulto sin filtro al aire cuando la emoción no lo dejaba arrancar la conferencia de prensa en pleno Nou Camp del Barcelona. De ahí el consuelo cuasi paternal que le hizo el presidente culé, Joan Laporta. Paradojas del destino, lo trató de calmar acaso hoy el dirigente más odiado por su mejor amigo en el mundo del fútbol: Lionel Messi. Se trata de Sergio Agüero, el Kun, el "Romario argentino" como un día lo definió magistralmente César Menotti. De esta forma y luego del episodio que alertó al mundo el pasado 30 de octubre, en el mismo estadio donde ayer se despidió de manera oficial, colgó los botines para siempre. Esa imagen alarmante del delantero tomándose el pecho y dejándose caer al césped fueron las últimas con pantalones cortos. Atrás queda una trayectoria de leyenda. 41 gritos con la Selección nacional, siendo el tercer máximo goleador de la historia, sólo por detrás de Gabriel Batitusta (52) y Messi, que ya suma 80. Se pudo dar el gusto en la pasada Copa América de ganar su primer título con la Mayor, pero no estará en su cuarto Mundial en "Qatar 2022". La vida, el destino o quién sea, le dijo "hasta acá". Y Agüero supo escuchar ese mensaje tan directo como cruel.



"Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol. Es un momento muy duro. Lo primero es mi salud y ya saben por qué he tomado esta decisión. Hace 10 días tomé la decisión. Quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas", confesó Agüero al iniciar la reunión con la prensa. Y siguió: "Siempre soñé con jugar al fútbol. Mi sueño era jugar en Primera, nunca pensé en llegar a Europa. Quiero agradecerle a todos. Independiente, que es donde me forme, el Atlético Madrid, que apostaron por mí con sólo 18 años. La gente del City, que saben lo que siento por el City. A la gente del Barça, que se contactó conmigo y fueron increíbles. A la Selección argentina también, que es lo que más amo. Gracias a todos por venir en este momento. A mi familia, que están todos. Gracias a mis compañeros que me ayudaron a crecer".



La despedida no terminó en la conferencia, ya que el Kun decidió postear una carta en sus redes sociales donde en una frase resumió de gran manera su sentir: "Me retiro con dolor, pero sin hacer un drama".

Conmovido. Agüero no pudo contener las lágrimas y la emoción en su despedida en el Nou Camp. De leyenda, el Kun es el tercer máximo goleador de la historia de la Selección argentina con 41 gritos.

El futbolista que se inició en julio del 2003 con Independiente y se convirtió en el futbolista más joven en debutar en el torneo argentino con 15 años y 1 mes, pasó por el Atlético de Madrid y se erigió como un mito del Manchester City a lo largo de una década: con los Ciudadanos alzó 15 títulos y anotó 260 goles en 389 partido para transformarse en el máximo artillero de la historia del club inglés. De hecho, ayer en su adiós estuvo presente nada menos que Pep Guardiola, quien volvió al Nou Camp sólo para acompañarlo en ese momento tan especial para el goleador argentino.



Si bien Agüero no quiso ahondar en detalles médicos de su patología actual, su médico personal y quien lo guió desde las inferiores del Rojo, Roberto Peidró, sí lo hizo: "Tomó la decisión correcta. Él tuvo una arritmia en el 2004 cuando estaba en Independiente y eso se le quemó y tuvo una trayectoria normal. Esto es otra cosa y si bien podría seguir jugando, el estrés mental y físico que tienen los futbolistas de alto rendimiento no es lo más recomendable para su salud. Sergio tendrá una vida normal, podrá jugar al fútbol con amigos, jugar al golf o actividades físicas, pero no es lo ideal bajo este nivel de estrés", subrayó, al tiempo que descartó que esta arritmia fuera consecuencia de haber padecido coronavirus a principio de año o vacunado contra el covid-19.



Leyenda

21 Los títulos que sumó el Kun durante 18 años de trayectoria profesional. Sus vueltas olímpicas se dividieron 15 en Manchester City (todos de carácter nacional) y 2 con Atlético de Madrid, destacándose la Europa League en 2010. Mientras que con la Selección conquistó 4, el único en la Mayor en la pasada Copa América; en la Sub-20 ganó dos mundiales de la categoría y un oro olímpico en "Beijing 2008'.

PALABRAS DE DESPEDIDA



Lionel Messi - Futbolista

"Prácticamente toda una carrera juntos, Kun... Vivimos momentos muy lindos y de los otros. Con la gran alegría de levantar la Copa América hace poquito. Y ahora duele mucho ver como tenés que dejar de hacer lo que más te gusta por culpa de lo que te pasó".



Ricardo Bochini - Exfutbolista

"Representó muy bien el fútbol que siempre caracterizó al Rojo y por eso los hinchas lo quieren mucho. Merece un homenaje y un gran reconocimiento en Independiente, porque gracias a la plata que entró por su venta al Atlético de Madrid, el club pudo construir un gran estadio".



Juan S. Verón - Exfutbolista