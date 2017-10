Medallista. Esmerala Uriburi (derecha) se subió al podio ya que fue tercera en la prueba de mountain bike que sedesarrolló en Punta Mogotes.

Enviado Especial

Ariel Poblete

DIARIO DE CUYO

Empezó la hora de la verdad para los Evita y San Juan empezó a sumar sus primeras preseas en deportes que tenían crédito abierto como el ciclismo. En esa disciplina, Ailen Balmaceda entregó la primera gran alegría al ser medalla de plata en los 500 metros con partida detenida, corridos en Punta Mogotes y registrando un tiempo de 44 segundos, 907 milésimas. Después, en Varones Sub 14 y en las dos de Sub 16 no hubo cosecha para los pedaleros sanjuaninos que quedaron fuera de los podios.



Siempre en dos ruedas, pero cambiando a las más gruesas, en el mountain bike corrido al mediodía del martes en Punta Mogotes, el bronce fue para Esmeralda Uriburu, ratificando que la evolución de esta disciplina es cosa seria para San Juan.



Las otras preseas del primer día salieron de la plata y el bronce que conquistó Juan Ignacio Botella, que segundo en 200 metros libres y tercero en 50 metros libres en el natatorio del Emder.

Buen triunfo. El seleccionado sanjuanino de rugby logró una contundente victoria sobre Jujuy por 55 a 0, en la categoría Sub16.





Hubo también victorias resonantes en equipos de conjunto como el tremendo debut del rugby que ganó 55-0 a Jujuy en Sub 16, en partido disputado en la Villa Marista.



Otro de los equipos que ganó fue el Sub 15 de vóleibol que venció 2-1 a Formosa (parciales 25-20, 21-25 y 15-10 en el tiebreak) en el estadio del colegio Divino Rostro.



En el básquetbol, San Juan le ganó 74-53 a Chubut, mientras que en el atletismo, Sofía Ochoa tuvo una destacada labor en salto en alto y hoy tendrá opciones de medalla al igual que el lanzador de bala, Daniel Balmaceda, que hoy irá por su presea en las finales de esa categoría Sub-17. En el beach voley, San Juan venció 2-0 a Entre Ríos con parciales 21-1 y 21-9.



En el badminton, San Juan perdió 2-0 con La Rioja en Single masculino, mientras que en esgrima femenino, Georgina Valenzuela ganó primero a Emilia Rabiti de Misiones por 3-2 y luego cayó 3-1 ante la representante de San Luis.



En tanto, el sub14 de fútbol perdió 2-1 con Buenos Aires y hoy a las 10 jugará con Corrientes.



Hoy, de 8 a 18, se pondrá en marcha la segunda jornada de competencias de las Finales Nacionales de los Juegos Evita.



Habrá levantamiento olímpico de pesas, badminton, atletismo y algunas finales en salto en alto donde la sanjuanina Ochoa puede pelear por alguna medalla. También los ciclistas sanjuaninos pueden tener hoy alguna posibilidad, entre otras disciplinas.