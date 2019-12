Darío Cvitanich, delantero de Racing, catalogó como "muy importantes" los dos últimos títulos obtenidos por La Academia, el más reciente conseguido en el marco del Trofeo de Campeones tras el triunfo por 2 a 0 Tigre.



"Estos títulos con Racing me tocaron mucho desde lo emotivo, fueron muy importantes", dijo "Cvita" en referencia al Trofeo de Campeones y a la pasada Superliga. El goleador, de 35 años, además se refirió a la decisión del entrenador Eduardo "Chacho" Coudet de dejar la dirección técnica del primer equipo albiceleste tras el choque decisivo ante el "Matador" de Victoria.



"Coudet ya tenía decidido irse y nos pidió que no digamos nada y no hubo posibilidad para que le pidamos que se quede", comentó en diálogo con Radio La Red.



Por último, el futbolista surgido de Banfield habló sobre la posible llegada de Sebastián Becaccece como DT y al respecto destacó un "grupo espectacular", en referencia al plantel académico, con el que se encontrará el técnico en caso de sellar su vínculo con Racing.



"(Sebastián) Beccacece se va a encontrar con un grupo espectacular. En mi carrera, no me ha tocado muchos grupos así", concluyó Darío Cvitanich.



Oficial



Desde hoy, el técnico Sebastián Beccacece se convertirá en técnico de Racing por la próxima temporada. El ex Independiente a su vez tiene planeado armar un equipo de "sparring" para foguearlo en la pretemporada con el equipo profesional. También la idea es traer cuatro refuerzos de jerarquía.