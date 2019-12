Voz autorizada y de consulta en el vóley, Leonardo Chiqui Wiernes hizo un balance del deporte en general y por supuesto del deporte que lo apasiona. Y en ese contexto, destacó la tarea de Marcelo Méndez en la Selección argentina y lo que logró el equipo, la gran temporada de su Obras y el talento del opuesto Bruno Lima.



El conjunto sanjuanino fue subcampeón de Liga Argentina, medalla de bronce en el Sudamericano y campeón de Copa ACLAV. "Obras, como hincha, me dejó una satisfacción enorme, daba gusto ver jugar al equipo. Fue un acierto la contratación de Juan Manuel Serramalera, quien pudo transmitir todo lo que sabe. Los chicos estuvieron a sólo dos puntos de ganar la Liga y eso habla de un mérito adquirido", refirió.



"Fue un gran año del vóley. Me gustó la impronta de Marcelo Méndez en la Selección argentina, el grupo grande para tres equipos diferentes y especialmente el mix del plantel que afrontó la Copa del Mundo, con los consagrados y los chicos que demostraron para qué están. Y en ese sentido es imposible no elogiar lo que hizo Bruno Lima, quien tuvo un 2019 inolvidable. Matías Sánchez también alcanzó un nivel superlativo, pero me parece que lo de Bruno fue impecable. En cuanto al juego, Argentina fue un equipo en todo el sentido de la palabra y lo hizo con tranquilidad, con solidez, igual por ejemplo a lo que pasó con Obras", destacó.



En tanto, Chiqui armó su cupón del Deportista del Año y estos fueron sus elegidos. Atletismo: Gabriel Leiva. Automovilismo: Facundo Della Motta. Básquetbol: Enzo Rupcic. Boxeo: Cecilia Román. Carreras de aventura/Triatlón: Facundo Medard. Ciclismo: Maribel Aguirre. Fútbol departamental: Erik Muñoz. Fútbol nacional: Matías Garrido. Fútbol local: Silvio Prieto. Futsal: Marcos Salinas. Golf: Luz Armijo. Hipismo: Bautista Jaled. Hockey sobre césped: Agustín Bugallo. Hockey sobre patines femenino: Luciana Agudo. Hockey sobre patines masculino: José García. Motociclismo: Alberto Ontiveros. MTB/BMX: Mauro Berrocal. Natación: Valentín Vargas. Rugby: Juan Pablo Castro. Tenis: Marina Sansó.



Vóleibol: Bruno Lima. Gran DT: Juan Manuel Serramalera. El equipo del año: Obras. Deporte adaptado: Brian Castro.