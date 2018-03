Pasan los días y la Supercopa Argentinaque perdió Boca ante River sigue generando polémica. Luego de los duros dichos de Alejandro Fantino sobre Edwin Cardona, acusándolo de ser el responsable de los dos goles recibidos, y luego de que el propio Carlos Tevez manifestara las fallas en ambas acciones que tuvo al colombiano como centro de la escena, Óscar Córdoba recogió el guante y disparó con munición gruesa tanto para la figura del conductor televisivo como la del "Apache".

"Que Fantino de su amigo Tevez, que no estuvo en cancha cuando las papas quemaban. Como ídolo debe responder en la cancha y contra River deambuló", dijo el colombiano ex arquero y multicampeón con Boca en la primera época dorada con Carlos Bianchi de entrenador.

¡FUERTES PALABRAS! #FSRadioColombia Córdoba le responde a críticas de Alejandro Fantino sobre Edwin Cardona: “Yo lo estimo mucho, pero que vaya y hable de su amigo Tévez” pic.twitter.com/0Lhnj0tofE — FOX Sports Radio CO (@FSRadioCO) 21 de marzo de 2018

Alejandro Fantino en su editorial le apuntó directamente a Cardona por el segundo gol recibido. "¿Ustedes vieron a Cardona cómo corría? Cuando lo deja en el segundo gol, el de Scocco, Cardona no podía más. Siete u ocho kilos excedido Cardona. Es una heladera SIAM doble puerta pintada de azul. ¿Ese es el 10 que tengo en Boca? Yo teniendo a Riquelme en mi equipo, Cardona corriendo y diciendo 'no puedo más'. Se agitó, se ahogó, 195 pulsaciones en un pique, ¿me están cargando? ¡Esto es Boca!".

En un programa de la cadena Fox Sports para Colombia, Óscar Córdoba no ocultó su malestar por los dichos del ex relator de la campaña de Boca. "Ahí discrepo totalmente con Fantino. Lo conozco, es un amigo y hemos compartido muchas cosas en Argentina y en el mundo Boca. Qué pena, de los que mejor jugaron el partido contra River fue Cardona. Puso dos o tres veces a Fabra de frente al arco. ¿Por qué (Fantino) no habla de su amigo Tevez? ¡Que hable de Tevez! Se la agarraron con Cardona y por qué no habla de Tevez que no hizo ni un solo pase bueno en todo el partido".

Mientras la discusión en la mesa continuaba, Córdoba hizo un análisis de la jugada previa al segundo gol, que generó tantas críticas hacia hacia su compatriota. "Tira un centro, es penal para Boca en el área de River, sale el contragolpe y Cardona sale a correr detrás del jugador (Nacho Fernández), pero no era la posición del jugador. Cardona cobra el tiro libre y sus compañeros son los que tienen que salir a perseguir, era una función que no le correspondía. Él sale a correr y lo deja…".

El ex arquero de Boca remarcó además que Cardona, luego de cruzarse de derecha a izquierda para patear el tiro libre, sale disparado a defender en el contragolpe cuando esa no es su función. Además, detalló que fueFabra "quien se comió el amague" y permitió que el futbolista de River saliera disparado al contragolpe.

"¿Por qué no le pega a Tevez?", insistió Córdoba. "Porque es amigo. Y somos muy buenos amigos, Fantino y yo, pero que hable del que no estuvo en la cancha cuando las papas estaban calientes, que solo se metió a la cancha a tirar tres o cuatro pases, andá a c…", continuó el colombiano que alcanzó a frenarse justo ante un exabrupto seguro.

"Vi el partido con mi hijo, que es hincha de Boca y dije 'vamos a ver a Boca ganar el Superclásico' y me quedé viendo a Cardona correr por todas partes. El penal se da porque llega a apoyar en defensa y se atraviesan, es un accidente de un jugador que es recuperador en mitad de cancha y entró al área y el otro se le atraviesa. Pero que me venga a decir que no corrió… qué diga quién no corrió de verdad para ver como se le vienen las papas encima…", agregó, muy molesto.

Días atrás, Óscar Córdoba había emitido palabras muy duras para con Carlos Tevez, luego de que éste deslizara que se cometió un penal infantil y que había que "cortar" antes en el segundo gol. En ambas acciones fue Edwin Cardona el protagonista.

"Primero tienes que hacerte cargo de lo tuyo. Si fuiste la figura, te tiraste al piso y recibiste todas las patadas puedes reprochar pero no mandarlo en cana frente a tus compañeros. Y la verdad es que Tevez deambuló en el terreno de juego. Yo lo encaro, hay cosas que se hablan adentro del vestuario. Él es ídolo y como ídolo debe responder en la cancha. Que se fije primero en lo que hizo él", disparó.