Festejo. Daniel De Rossi celebra junto a Ramón Abila la apertura del marcador. En el bautismo, el italiano jugó muy bien.

Este encuentro marcó el debut de Daniele De Rossi, quien cumplió su sueño de vestir la camiseta xeneize. Y vaya presentación del futbolista italiano ídolo de la Roma, que marcó el primer gol de su equipo y fue ovacionado cuando salió en el complemento.



Daniele De Rossi cumplió un gran primer tiempo. Desde el inicio el mediocampista italiano mostró toda su clase para jugar a un toque y propuso una salida clara. Los primeros 45 minutos parecieron no pesarle a De Rossi, quien tuvo una gran movilidad. Además de su resolución a un toque, también se destacó su precisión en la pegada profunda. Dentro del repertorio de Daniele también se encontró el anticipo de cabeza, en materia defensiva y en ataque con su gol, como el roce a la hora de marcar. A los 35" fue amonestado por una infracción muy dura sobre Germán Herrera, aunque pudo haber sido merecedora de expulsión de parte del árbitro Silvio Trucco.



El gol fue a los 28 minutos, tras un córner cobrado por Alexis Mac Allister, donde De Rossi, en complicidad con el defensor Sebastián Diana, quien lo perdió de manera infantil, y el arquero Christian Limousain, que no salió a cortar pese a que la pelota cayó en el área chica. A los 42", si bien no fue un gol, su quite desde atrás puede contarse como tal, ya que le ahogó una clara chance de gol a Almagro.



Camino a los vestuarios en el entretiempo, De Rossi arengó a sus compañeros con un claro gesto de satisfacción por el deber cumplido. En el complemento, dejó una estupenda pegada de "tres dedos" y se llevó una gran ovación de parte de los hinchas de Boca.



Recuerdo



En la previa al encuentro en La Plata, se realizó un minuto de silencio por la muerte del ex-defensor campeón mundial con la selección argentina, José Luis Brown. Los 35 mil espectadores acompañaron con respeto el momento y luego aplaudieron con un cántico común: "Olé, olé, olé...Tata, Tata", atronó en el Estadio Único.