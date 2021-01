Anoche, luego de una excelente participación, el equipo de la UVT consiguió su primer triunfo ante Paracao por 3 a 2, por la Liga de Vóleibol Argentina, en la fase regular de ida.

El encuentro empezó con puntos cortos de ambos lados, con algunos errores no forzados de los dos elencos, pero el que despegó fue Paracao, pasando al frente por 9-6. Por el lado sanjuanino, Fernando Arpajou tuvo una jornada complicada, ya que no pudo meter su saque y esto le dio puntos fundamentales al local. El primer set ball no pudo ser para la Bomba pero sí el segundo, ya que tras el saque de Jesús Morales Maldonado, el equipo local estuvo atento y Lapera remató para darle el primer set al equipo paranaense por 25-21.

Paracao sacó ventaja en el inicio del segundo chico, imponiéndose 6-3. El transcurso de este set fue sumamente peleado y parejo, la Bomba aprovechó la pequeña ventaja de dos puntos y la mantuvo (17-15) hasta que UVT igualó en 18 y pasó al frente (21-19). El equipo Auriazul reaccionó a tiempo para volver a liderar el tanteador, pero velozmente el equipo de San Juan consiguió el set ball (24-23). El entrenador Guillermo Escanés solicitó tiempo y en el regreso, Miguel Liand sacó y el remate de Lapera se fue largo; así UVT igualó las cosas (25-23).

Si bien los dos equipos empezaron erráticos el tercer período, fue UVT el que capitalizó los errores del rival y pudo ponerse 17-10 con el buen trabajo conjunto y los potentes saques de Gerónimo Elgueta. Paracao tuvo una leve remontada para quedar a cuatro puntos de su rival (20-18), forzando a UVT y recurriendo al armado de jugadas para sus puntas. Sin embargo, los sanjuaninos pusieron las cosas 2-1 tras otro potente saque de Elgueta para cerrar el tanteador en 25-22.

El cuarto período fue palo a palo, ninguno de los dos equipos daba el brazo a torcer y la intensidad de ambos lados de la red no bajó en ningún momento. Paracao se puso al frente 21-18 en un buen rally de puntos. Joaquín Alzueta tuvo una buena labor llevando el equipo paranaense al 23-20. Sin embargo, UVT descontó para quedar a cuatro puntos de llevarse el partido en el set más peleado. Pero quedó estancado en 21 puntos porque Villarruel remató y la pelota rebotó en el bloqueo rival y se fue. El marcador igualado en cantidad sets obligó al tie break, pasadas más de dos horas de juego.

En el quinto parcial, UVT forzó a Paracao a cometer errores y sacó una distancia rápidamente (3-0), si bien contó con algunas fallas en el bloqueo que le otorgaron puntos a la Bomba, fue más contundente el conjunto de San Juan. Los errores se hicieron sentir, como los saques en la red de Elgueta y de Lapera. El local igualó en siete pero continuó cometiendo errores en momentos clave. Tras un remate cruzado de Lapera (goleador del partido con 27 puntos), los de Paraná se acercaron (10-8) y, aunque el videocheck tuvo participación para despejar dudas, los detalles le costaron caro a la Bomba que terminó cayendo 15-11.