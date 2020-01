Está claro que aquella frase que "la selección Argentina es prioridad" no resulta tal a la hora de la verdad. Alguien que puede ser un testigo clave de esto es Fernando Batista, técnico de la selección Argentina Sub-23, que desde esta noche afrontará el Preolímpico en Colombia buscando una de las dos plazas para "Tokio 2020". Al Bocha se le hizo muy complicado poder formar el plantel para este importante evento, primero por la negativa de clubes de Europa a ceder sus futbolistas aduciendo que no están obligados por no ser un torneo de FIFA y luego a nivel local, con los clubes argentinos buscando todos los resquicios para evitar brindarles sus players. Esto derivó incluso en la petición de varios grandes como Boca y San Lorenzo para que la Superliga no se reinicie el próximo fin de semana sino más adelante, una vez que el Preolímpico termine y los jugadores vuelvan a sus instituciones.

El tema es que la la Superliga vuelve al ruedo el 24 de enero (con River e Independiente jugando el postergado mañana), mientras que el torneo continental, si la Selección pasa de ronda, concluirá su participación recién el 9 de febrero. Por lo tanto los jugadores se perderán hasta cuatro fechas y volverán para la jornada 21, cuando falten tres partidos para el final del torneo. Igualmente, el CEO de la Superliga, Mariano Elizondo, se negó a retrasarla y así todo quedará como estaba previsto desde el cierre del 2019.

Argentina consiguió cuatro títulos en los Preolímpicos: el último fue en el 2004.

Las ausencias de los europeos más notorias para Batista serán las de Ezequiel Barco (Atlanta United), Ezequiel Ponce (Spartak de Moscú), Matías Vargas (Espanyol), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Cristian Romero (Genoa), Santiago Ascacibar (Stuttgart), Marcos Senesi (Feyenoord), Santiago Colombatto (Sint-Truidense Bélgica), Lisandro Martínez (Ajax) y Nicolás González (Stuttgart), todos negados por sus clubes a ser cedidos.

Mientras que a nivel local, pese a las presiones iniciales el único club que finalmente no dio a un jugador fue Lanús, en el caso del zaguero central Lautaro Valenti. El presidente de Lanús, Nicolás Russo, sostuvo que no lo cedieron porque "no tenemos un central suplente" y fue irónico con la particularidad de la no convocatoria del lateral de River, Gonzalo Montiel: "Por ahí Batista no lo vio jugar a Montiel", afirmó.

Desde Boca, por lo bajo, también se quejaron por esta ausencia particular, teniendo en cuenta la experiencia de Montiel y que ya fue llamado para jugar en el combinado mayor que conduce Lionel Scaloni.

El xeneize sí cedió a dos jugadores que alternaron la titularidad en los últimos tiempos como los volantes Nicolás Capaldo y Alexis Mac Allister. Mientras que San Lorenzo perdió a su goleador, Adolfo Gaich, y por eso Marcelo Tinelli, su presidente, había pedido la postergación de la Superliga.

Antecedentes

2

Colombia ya fue sede del Preolímpico en 1968 y 1972. En ambas ocasiones se coronó Brasil. Argentina, por su lado, apenas fue cuarto en la segunda oportunidad.

Regreso

El último Preolímpico fue en 2004 y desde entonces las selecciones se clasificaban a los Juegos Olímpicos mediante las plazas que brindaba el Sudamericano Sub-20. Pero desde el 2018, la Conmebol informó que este año volvería al viejo formato y por eso hay certamen en Colombia.

El comienzo de la ilusión

Argentina, el seleccionado que conduce el Bocha Batista, dará comienzo su participación frente a la anfitriona, a partir de las 22.30 (hora argentina) e irá televisado en directo por TyC Sports.

La Albiceleste quedará libre la segunda fecha del Preolímpico, y después enfrentará el 24 a Chile, el 27 a Ecuador y cerrará frente a Venezuela, el 30 de enero

La forma de disputa de la competencia es:cada uno de los equipos jugará cuatro partidos, en cinco fechas, y en cada jornada quedará una selección libre.

Los dos mejores de cada uno de los grupos se clasificará a un cuadrangular final (que se mudará a Bucaramanga).

Y de estos cuatro equipos,los que terminen primeros y segundos, se llevarán los tan ansiados cupos para representar al continente en los Juegos Olímpicos en "Tokio 2020".