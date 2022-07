Defensa y Justicia venció esta noche 2 a 1 a Newell's en un emotivo encuentro jugado en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, del Parque Independencia de Rosario, por la décima fecha del campeonato de la Liga Profesional.



Los goles del ganador fueron convertidos por Nicolás Fernández y el ingresado Mauricio Duarte, al comienzo de cada etapa, mientras el también suplente Juan Garro descontó en el penúltimo minuto de adicional.



Newell's dispuso de mayor cantidad de tiempo la pelota y generó algunas llegadas claras, pero careció de definición ante un rival que fue la antítesis: tuvo menos el balón pero exhibió una contundencia sorprendente y capitalizó a la perfección los yerros defensivos locales.



Apenas habían jugado cuatro minutos cuando Gastón Togni desbordó por la izquierda y mandó un centro rasante que el zaguero colombiano Willer Ditta intentó rechazar, pero le erró al derechazo, la pelota le pasó entre las piernas y le cayó a Nicolás "Uvita" Fernández, solo en el área chica, quien no tuvo más que cachetearla de zurda y meterla arriba, junto al segundo palo.



Newell's monopolizó más aún la pelota, con una presión alta, recuperación rápida en tres cuartos de cancha y desbordes, pero falló en la contundencia, como a los 5 minutos cuando Pablo Pérez mandó un buen centro desde la izquierda, que Juan Manuel García cabeceó abajo, pero que Luis Unsain salvó al córner, luego de volar hacia su poste izquierdo.



O a los 31 minutos cuando Ramiro Sordo envió un centro desde la izquierda que cabeceó "Juanchón" García y que Ditta remató apenas desviado. Una llegada similar tuvo a los 45 en un tiro libre de Sordo cabeceado por Cristian Lema y Ditta, que otra vez estuvo cerca.



Defensa se limitaba a defenderse en su campo e intentaba tocar la pelota, pero la perdía muy rápido, al extremo que no pudo sacar otra réplica en el primer tiempo.



Sin embargo, el complemento repitió la historia del primer tiempo porque a los 2 minutos el ingresado volante Mauricio Duarte remató desde afuera del área, por la derecha, la pelota se desvió en el también suplente Lucas Albertengo, primero, y en el defensor Ditta, después, para descolocar al arquero Franco Herrera y entrar abajo, junto al su poste derecho,luego de picar, en el segundo gol que definió el pleito.



Newell's se repitió más aún en los centros, la mayoría rechazados por los defensores o embolsados por Unsain.



Su llegada más clara fue un cabezazo apenas desviado del ingresado delantero Juan Garro, a los 34 minutos, tras un buen centro del uruguayo Armando Méndez, desde la derecha.



Hasta que en el cuarto minuto de los cinco adicionados el propio Garro tomó un rebote en el área chica y descontó de derecha, tras un córner que el también ingresado Nazareno Funez había rematado y que Julián López había salvado en la línea.



Newell's volvió a sufrir otro duro golpe después de perder el clásico el jueves como visitante, ya que suma cinco partidos sin ganar y resignó el protagonismo del comienzo del torneo.



Y Defensa y Justicia ganó bien por su oportunismo y contundencia aunque no pudo desplegar su habitual juego de toque y tenencia. Un "triunfazo" con el que sorprendió a Newell's en el Parque Independencia de Rosario y consolidarse en zona de clasificación a la Sudamericana 2023, demostrando las calidades de su entrenador, Sebastián Beccacece, que pese a la sangría ya está reconstruyendo el equipo por enésima vez.





- Síntesis -







Newell's: Franco Herrera; Armando Méndez, Cristian Lema, Willer Ditta y Martín Luciano; Pablo Pérez, Julián Fernández y Juan Sforza; Francisco González, Juan Manuel García y Ramiro Sordo. DT: Javier Sanguinetti.



Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Lucas Souto, Adonis Frías, Nazareno Colombo y Gabriel Alanis; Nicolás Tripicchio, Julián López, Federico Versaci y Gastón Togni; Juan Fontana y Nicolás Fernández. DT: Sebastián Beccacece.







Gol en el primer tiempo: 4' Nicolás Fernández (DyJ).



Goles en el segundo tiempo: 2' Duarte (DyJ) y 45+4m. Garro (N)



Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Mauricio Duarte por Versaci (DyJ), Federico Domínguez por Souto (DyJ) y Lucas Albertengo por Fontana (DyJ); 9' Juan Garro por Francisco González (N) y Genaro Rossi por Juan Manuel García (N); 16' Djörkaeff Reasco por Pablo Pérez (N); 25' Tomás Cardona por Nicolás Fernández (DyJ); 41' Guillermo Balzi por Sforza (N y Nazareno Funez por Sordo (N), y 42' Alexis Soto por Alanis (DyJ).



Amonestados: Togni, Fontana, Souto y Julián López (DyJ); Sforza, Sordo, Pablo Pérez, Luciano y Lema (N).







Árbitro: Facundo Tello.



Estadio: Newell's Old Boys, de Rosario.