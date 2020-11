La camada joven del tenis cada vez pisa más fuerte en el circuito ATP y así quedó demostrado en el Masters 1000 de París, que se definirá entre el ruso Daniil Medvedev (5º), de 24 años, y el alemán Alexander Zverev (7º), de 23. Será no antes de las 11 horas y por ESPN.

El nacido en Moscú, que venía de derrotar a Diego Schwartzman (9º) en cuartos de final, alcanzó el partido que decidirá el título tras derrotar en la semifinal al canadiense Milos Raonic (17´) por 6-4 y 7-6 (4), en 1 hora y 37 minutos de juego.

Por su parte, el oriundo de Hamburgo accedió a la final tras derrotar ni más ni menos que a Rafael Nadal (2º) por 6-4 y 7-5, en una hora y 39 minutos de partido. Sascha jugó un gran partido y no le dio oportunidades al español, que buscaba conquistar París Bercy por primera vez en su carrera. "Siento que me superó con claridad y no hay mucho más que hacer ni decir. Sin dudas, Zverev ha sido un justo ganador del encuentro", afirmó Nadal.