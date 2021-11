Si la definición de la Primera Nacional ya es atrapante, la polémica desatada en la designación de los árbitros no hizo más que elevar la expectativa de lo que pasará el lunes cuando se dispute la última fecha del certamen. Con Tigre y Barracas liderando los grupos, hay cuatro equipos en la Zona A y seis en la Zona B que llegan con chances de ascender a Primera.

Pero claro, todo se centrará en lo que pase en el encuentro de Barracas, el equipo de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. Apuntado por supuestas ayudas arbitrales, el equipo que hoy preside Matías Tapia (hijo de Chiqui), llegará a la última con la necesidad de ganar sí o sí ante Dálmine para ir a la final.

Barracas es líder con 55 puntos, uno más que Ferro, que lo sigue muy de cerca.

Barracas viene de golear a San Martín con el arbitraje polémico de Diego Ceballos. A los 9" del segundo tiempo le cometieron falta a un jugador de San Martín pero el árbitro interpretó que debía cobrar para Barracas. Ante esto, Francisco Álvarez revoleó la pelota y Ceballos le mostró la amarilla. Acto seguido, el sanjuanino se quejó y vio la roja.

Ese fallo le dio continuidad a una serie de polémicas que arrastra Barracas. Es que como pasó con Julio Grondona y su amado Arsenal de Sarandí, el equipo de Chiqui está inmerso en un runrún de supuestas ayudas arbitrales tras el ascenso de 2019. Las últimas campañas podrían ser reseñadas con extractos de notas de prensa. TyC Sports, tras la 25ta fecha, tituló: "El insólito gol anulado a Tristán Suárez contra Barracas Central. Todavía no se sabe por qué". La Voz del Interior, tras la 24ta, publicó: "A Barracas le dieron un penal insólito". El mismo diario cordobés, tras la 13ra fecha, expresó: "Otra vez polémica en la cancha de Barracas. A Rafaela no le dieron un claro penal en el descuento". Los ejemplos podrían seguir aunque es cierto que en algunos partidos no fue favorecido como se dijo. Lo más reciente fue el martes, cuando, en el sorteo de los árbitros, el juez debía ser Yamil Possi y terminó siendo Pablo Dóvalo, por un supuesto error. Por eso los ojos estarán puestos en ese encuentro el lunes. Barracas intentará demostrar con argumentos futbolísticos si tiene mérito o no para jugar la final por el ascenso.