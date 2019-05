No pudo. El tandilense volvió a las canchas en Madrid. Tuvo un match point a favor pero al final terminó perdiendo.

Madrid, Télam



El tandilense Juan Martín Del Potro no aprovechó el único match point que tuvo a favor y lo pagó con la eliminación del Masters 1000 de Madrid, donde perdió ayer con el serbio Laslo Djere por 6-3, 2-6 y 7-5, en su regreso al circuito después de 75 días y tras haber dejado atrás una lesión en la rodilla derecha.



Del Potro, octavo en el ranking mundial de la ATP, se esforzó al máximo y no evidenció signos de dolor en las dos horas y 22 minutos que duró su partido ante Djere (32), en el que dispuso de un match point con el marcador 5-4 en su favor y el serbio sacando 30-40, pero se le escapó con un error no forzado de revés.



El tandilense, de 30 años, había jugado por última vez en febrero en Delray Beach (cayó en cuartos de final, acosado por el dolor en la rodilla) y continuará su gira sobre polvo de ladrillo la semana próxima en el Masters 1000 de Roma, donde intentará superar la falta de competencia que en Madrid le pasó factura ante un rival bueno como Djere, campeón este año en Brasil.



La derrota de "Delpo" dejó sin argentinos el cuadro principal, puesto que antes habían sido eliminados Guido Pella y Diego Schwartzman.



Pella perdió con Stanislas Wawrinka por 6-3 y 6-4, mientras que Schwartzman cayó ante Jeremy Chardy (47) por 6-1 y 6-2.

"Buen balance a pesar del resultado"

Juan Martín Del Potro aseguró que "el balance más allá del resultado final es bueno. Jugué más de dos horas contra un rival exigente, que me hizo correr y respondí bien. Obviamente me falta ritmo, me falta aire y competencia, pero eso solamente lo voy a conseguir jugando más torneos y más partidos", declaró.



El N´ 8 del mundo, consideró que "lo más positivo para rescatar es que terminé en condición aceptable dentro de los parámetros normales para seguir con la evolución". Y concluyó: me queda el sabor amargo de haber perdido después de tener un match point a favor".