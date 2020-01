El argentino Federico Delbonis (76to en el ranking ATP) fue eliminado ayer en la segunda ronda del Abierto de Australia al perder ante el español Rafael Nadal, número uno del mundo, por 6-3, 7-6 (4) y 6-1,



El partido tuvo una duración de dos horas y 31 minutos y Nadal jugará en la próxima instancia ante su compatriota Pablo Carreño Busta (30) quien venció al alemán Peter Gojowcyt (120) por 6-4, 6-1, 1-6 y 6-4. Será la quinta vez que jueguen y en todas ganó Nadal.



Luego de la caída, el azuleño, campeón de la Copa Davis con la Argentina, sostuvo que "siempre una derrota es muy dura, pero hay que sacar las cosas buenas que uno hizo durante el partido y ver lo positivo. Y aunque en muchos momentos no me salieron, siempre estuve positivo".



Delbonis, quien nunca pudo ganarle un set a Nadal en cuatro enfrentamientos disputados, se lamentó no poder conseguir el segundo set del encuentro, algo que hubiese cambiado el rumbo del partido: "Fue una lástima porque estuve cerca. Tuve muchas pelotas de break en contra, pero las pude remontar, y eso habla bien del partido que hice, porque le seguí buscando e intentando pese a cualquier dificultad. Me quedo con la entrega ante un verdadero gigante como es Nadal".



En tanto, ahora solo quedan dos argentinos en la tercera ronda de la competencia, el primer Grand Slam del año, y son Diego Schwartzman (14) y Guido Pella (25), ambos jugando en la madrugada. El Peque ante el serbio Dusan Lajovic (27) y Pella contra el italiano Fabio Fognini (12).

Rafa, un gigante

En el tercer set y ya cerca de la definición del partido, Nadal tuvo una devolución errática que le pegó con la pelota a una alcanzapelotas. Preocupado, el español se acercó para ver que no fuera nada grave. Luego del partido la buscó y le regaló su clásica vincha.