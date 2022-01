Luego de un 2021 frustrante, porque el Torino que le entregaba el equipo Candela Competición no andaba como esperaba, el piloto sanjuanino Facundo Della Motta decidió cambiar de aires, y desde el 13 de febrero estará al volante de una coupé Dodge del A&P Competición motorizada por Alfredo "Gardelito" Fernández.

Facundo tomó contacto con la máquina el 29 y 30 diciembre pasados, en el Autódromo de La Plata, y quedó conforme. "El primer día se hicieron las configuraciones para ver la carga aerodinámica y el centro de presión, como le llaman, que es de acuerdo a cómo ponés el auto, dónde está la presión de kilos -que es como se mide la aerodinamia-, y al otro día hicimos pista con tiempos alentadores con relación a los tiempos que se estaban haciendo", contó muy entusiasmado.

Sobre su presente comentó:

"Inicio el año con mucha ilusión y muchas ganas. Espero arrancar bien la temporada, con el objetivo primario de ver la bandera a cuadros en todas las carreras para, a mitad de año, analizar bien dónde estamos parados para replantearnos la meta, pero en principio sería terminar carreras, algo que el año pasado pude hacerlo muy poco", comentó quien tenía como meta entrar entre los 20 primeros, y pudo hacerlo en escasas carreras.

El receso, de poco más de un mes, Della Motta lo utiliza para buscar el financiamiento de la temporada. "He trabajado mucho desde lo presupuestario para tener los recursos necesarios e intentar hacer un buen año. Tengo todo encaminado, y en un 80 por ciento cerrado. Creo que en estos días concluiré con todo, pero estoy muy esperanzado, me siguen acompañando los sponsor que me acompañan de toda la vida, el gobierno de San Juan y se han sumado varios sponsor del equipo, eso hace que contemos con un buen presupuesto para realizar una linda temporada".

El otro aspecto donde Facundo está dedicando su tiempo es en el de la preparación física. "Queda, casi, un mes exacto, necesito bajar un par de kilos para estar en la forma ideal. Estamos poniendo énfasis en potenciar el tren superior, que es lo que más exige un auto de estos", confió quien también dedica una hora para correr y lograr un mayor capacidad aeróbica que es la que le permitirá soportar mejor el calor que hay en los habitáculos.

También le apunta al Turismo Nacional

A finales de la temporada pasada, Della Motta se sumó al equipo "SanjuanalTN", integrado por los hermanos Diego y Facundo Leanez, quienes con la motorización de Horacio Más participa de la Clase 2 del Turismo Nacional.

"La idea es seguir otro año, porque es una categoría competitiva que me permitirá tener más actividad y desarrollarme como piloto. Estoy en buen camino, pero aún me falta completar el financiamiento", explicó quien el año pasado participó de tres carreras, y en dos culminó entre los diez primeros: Fue décimo noveno en su debut en Trelew; noveno en Toay, La Pampa; y quinto en el Villicum, cuando se cerró en San Juan el campeonato de las categoría.

El inicio del certamen está previsto para el 27 de febrero, en Bahía Blanca, y Facundo, espera estar allí con su Toyota Etios.

Conclusiones del piloto

"Es más estable que el Torino"

El primer contacto con el auto fue a fines de diciembre pasado, en La Plata, donde se aprovechó para configurar los pesos del auto.

Hablando específicamente de la nueva máquina que le tocará conducir en el campeonato de la categoría automovilística más antigua del mundo, Facundo comentó que lo sintió más "estable" que al Torino que condujo en los años anteriores. "La sensación que tuve es que el auto es más estable que el Torino. Sinceramente me sentí muy a gusto con la Dodge", expresó.

"Es un auto que tiene un porte más grande, pero me adapté muy bien. Sin duda necesitaré un tiempo de adaptación, que espero sea corto, pero, como te dije, la gente del equipo y yo, tuvimos buenas sensaciones. Además, los tiempos fueron buenos".