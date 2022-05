Gran cierre de jornada sabatina para Facundo Della Motta por la 6ª fecha del Turismo Carretera en el Autódromo de Rafaela. El sanjuanino con la Dodge #44 del A&P Competición, no pudo cerrar un buen entrenamiento donde quedó 35º, sin embargo con el trabajo del equipo, se pudo revertir la situación y se logró un gran 16º puesto, lo que le permitirá largar desde el 6º puesto en la primera serie de mañana domingo.

La primera tanda de entrenamientos dejó al sanjuanino con muchas dudas, ya que con 1:29,829 min, se ubicaba 35º a 2,733 segundos de la punta. El equipo trabajó y se mejoró el tiempo en la segunda tanda y la diferencia con el puntero, ya que con 1:27,788 min, a 1,315 seg del mejor registro, Facundo no lograba mejorar su puesto, ya que a pesar de la mejora el puesto 35 seguía siendo el lugar del sanjuanino en la grilla de la general de entrenamientos.

“En los ensayos libres tuvimos algunas complicaciones que me impidieron girar todo lo que hubiese querido. En la segunda tanda sólo pude dar 6 vueltas y seguíamos en el puesto 35. El equipo debió trabajar en el Dodge para buscar la mejor perfomance en clasificación”, comentó Facundo al finalizar los entrenamientos.

Los primeros 20 de la clasificación en Rafa

En el “templo de la Velocidad” donde ser rápido es tan importante, no se lograba un buen equilibrio del auto para buscar el tiempo de clasificación, sin embargo el trabajo del A&P surtió efecto y las cosas cambiaron en la clasificación: “Muy conforme con el trabajo realizado, una buena vuelta de clasificación me deja otra vez dentro del objetivo de estar en la mitad de adelante del pelotón. Mañana puesto 6 en la serie, así que intentar tener una linda serie que me permita largar en una posición expectante la final para tener un buen domingo”.

Con un tiempo de 1:27,509 min lograba ser el mejor de su grupo clasificatorio y en el 16º lugar entre los 48 pilotos participantes en esta fecha, quedó ubicado a solo 570 milésimas del poleman, Agustín Canapino (Chevrolet) cerrando una gran jornada y coronando su mejor clasificación en lo que va de la temporada, ya que la fecha anterior en Termas de Río Hondo con un puesto 20º era lo mejor hasta el momento.

La actividad de domingo de la carrera de los “3 Millones”, tendrá al sanjuanino en la grilla de la primera serie a partir de las 9:40 hs. Serán 5 vueltas para lograr la mejor posición posible de cara a la final que largará a las 13:15 hs. y se correrá a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos transmitido en vivo por la TV Pública.

Fuente: prensa Della Motta