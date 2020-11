La lluvia y la imposibilidad de completar una vuelta rápida, signaron la suerte del piloto sanjuanino Facundo Della Motta, quien con su Torino del equipo Sport Team realizó el 29no tiempo clasificatorio, a 1s695/1000 del rionegrino José Manuel Urcera (Chevrolet) quien clavó los cronómetros en 1m33s341/1000 y logró la pole position para la primera fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera, que se disputará hoy en el autódromo porteño Oscar y Juan Gálvez.

El nacido en San Antonio Oeste fue escoltado por los Ford del entrerriano Mariano Werner y el mendocino Julián Santero.

Detrás clasificaron Agustín Canapino y Christian Ledesma, ambos con Chevrolet; Diego Ciantini (Torino), Gastón Mazzacane (Chevrolet), Juan Bautista De Benedictis (Ford) y Juan Martín Trucco y Jonatan Castellano, los dos con Dodge.

Valentín Aguirre (Dodge), tuvo un fuerte despiste en la S del ciervo, en la segunda tanda de entrenamientos: el auto mordió la banquina, salió despedido hacia la parte interna de la curva, pegó de cola con el muro y no pudo salir a clasificar.

El "Chivo" de Urcera sometió al Falcón de Werner y se quedó con la pole position, largará en la misma serie que Della Motta.

"Estaba para más, fue una clasificación complicada porque hubo un poco de lluvia. No me acompañó la fortuna porque un rival me perjudicó en la vuelta rápida", explicó ayer Facundo Della Motta.

En un año atípico por la pandemia, el TC tuvo que efectuar dos carreras algunos fines de semana para validar el campeonato y ahora disputará la primera de las tres fechas que comprenderá la Copa de Oro, que definirá el campeón de la temporada.

De los 12 pilotos que clasificaron para la Copa de Oro, sólo cuatro la iniciarán con puntos: Mariano Werner (Ford) con 24 puntos, Juan Cruz Benvenuti (Torino) 23, Valentín Aguirre 16 y Nicolás Trosset 8, ambos con Dodge.

Hoy a las 9:00 y 9:25 se correrán las dos series clasificatorias del TC Pista, a cuatro vueltas, en tanto que el TC disputará sus tres baterías clasificatorias a las 9:50, 10:15 y 10:40.

La final del TC Pista se iniciará a las 12:35, a 15 rondas o 40 minutos y, a las 13:35 comenzará la final de TC a 20 vueltas o 50 minutos de duración.