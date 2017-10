Recta final. Della Motta marcha 4to en la Copa de Oro y buscará sumar buenos puntos para no perder terreno.

Facundo Della Motta largará 16to la final del TC Mouras, antepenúltima fecha del campeonato en el autódromo de La Plata, y tratará de remontar una presentación que hasta ahora no se la ha presentado del todo favorable. La prueba, que se correrá hoy debido a que mañana son las elecciones, se largará a las 16,10 (TV Pública).



El jueves, Della Motta sufrió una falla en el motor que lo obligó a desertar los ensayos. "El auto no quedó mal pero tampoco 10 puntos. Clasifiqué 12do pero por haber arreglado el motor me aplicaron 3 décimas de recargo y quedé 20", explicó Facundo. "En la serie largué 10mo y avancé hasta el 7mo lugar, pero como el auto no dio la altura mínima me penalizaron con un puesto. Lo único bueno es que el puntero del campeonato (Andrés Jakos) larga detrás mío", agregó.



Quien largará primero será Ricardo Degumois, mientras que segundo (ganó la otra serie) será Pablo Ortega.