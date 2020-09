"Ahora te lo puedo confirmar, viajo mañana", contó Facundo Della Motta ayer a DIARIO DE CUYO. El piloto sanjuanino, que conduce un Torino del equipo Sport Team, tiene todo en regla para trasladarse a San Nicolás, provincia de Buenos Aires, donde entre viernes y domingo se disputarán dos fechas del Campeonato 2020 del Turismo de Carretera.

"Estoy muy contento porque nuestra actividad es la primera que vuelve a la competencia y eso, aparte de ser un orgullo, es una linda responsabilidad", comentó el piloto que saldrá de nuestra provincia tras un testeo e ingresará el jueves al autódromo el jueves para quedarse a vivir hasta el domingo en una "burbuja".

"Antes de ingresar se nos hará un testeo, quienes den positivo no ingresan. Cuando entremos deberemos cumplir una serie de medidas para evitar contactos con gente de otros equipos. Habrá testeos aleatorios y quien ingrese no sale hasta el domingo", completó Facundo que en la tarde de ayer constataba que no le faltara ningún papel que le permita cruzar medio país hacía el autódromo nicoleño.

Será fecha doble

El viernes se llevarán a cabo dos clasificaciones. La primera determinará el orden de las series del sábado, que se disputarán desde las 12; posteriormente, a las 16.30, se realizará el GP Río Uruguay Seguros. Y la segunda clasificación del viernes determinará el orden de las series del domingo, que se pondrán en marcha a las 10. A las 13.20 se disputará el GP Shell, que contará con el mismo formato que la competencia del sábado: 20 vueltas o 50 minutos como máximo.