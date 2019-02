Gol y disculpas. Emmanuel Mas anotó el cuarto tanto de Boca en Concepción. Luego, decidió no gritarlo y pedirle perdón a los hinchas sanjuaninos debido a su pasado en el club.

Con un Hilario Sánchez repleto, San Martín tuvo un estreno oficial de año de local más que desilusionante. En su carrera para buscar la salvación se cruzó con este Boca en pleno proceso de reconstrucción y lo padeció con el 0-4 en favor del subcampeón de América. En "su campeonato" de los promedios, el Verdinegro está un punto arriba de Patronato y dos de Belgrano, los últimos dos que pierden la categoría por el momento.



Boca tuvo un inicio con mucha presión en el medio y no dejándole a San Martín manejar el balón. Pero le faltó precisión en los metros decisivos, pese a ello en 6" Zárate tuvo una chance muy clara aunque su remate cruzado se fue apenas desviado. El local emparejó el trámite a pura fricción y casi acierta en su única opción en el parcial a los 36": Mosca quedó solo ante Andrada, pero de zurda disparó muy abierto. Al minuto se dio la respuesta letal del xeneize en una clara muestra de la diferencia entre uno y otro equipo a nivel individual. Un pase preciso de Zárate dejó a Pavón en diagonal con el arco sanjuanino y mediante un remate cruzado y seco batió al capitán de San Martín. Ese golpe se multiplicó al doble a los 43" con otra muestra de jerarquía: Zárate, tras un pase de Ábila, acomodó el balón en el borde del área grande y esta vez no falló porque su derechazo combado se metió junto al palo izquierdo.



La sensación de partido liquidado se ratificó a los 6" del complemento cuando Pavón desbordó por izquierda y su centro encontró el toque a la red de Wanchope. Poco quedó para el resto: el regreso de Bogado a San Martín y el gol de un ex hijo pródigo como Mas, que ameritó el pedido de disculpas del lateral a los hinchas sanjuaninos. El tiro libre de Bogado al travesaño, apenas una anécdota.

"El partido perfecto"

La figura del partido en Concepción, Mauro Zárate, valoró lo realizado por Boca. "Se hizo un partido perfecto y eso es lo más importante. El equipo solo tuvo una falla en el primer tiempo y casi nos cuesta el gol de ellos, pero luego nos acodamos muy bien. Siento que dominamos claramente y se ganó de manera clara que era la intención".



Mientras que Cristian Pavon destacó que "siempre es importante ganar y más cuando lo hacés por esta diferencia de tantos. Igual, hay que seguir mejorando".

Lo que viene

Recibe al Pincha

El próximo lunes, por la 17ma fecha de la Superliga, San Martín buscará la recuperación recibiendo a Estudiantes desde las 21.10 horas con el arbitraje de Nicolás Lamolina.