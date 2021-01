Con la ausencia del volante Nicolás Sottile y repitiendo el resto de la formación que empató sin goles con Camioneros el domingo pasado, el plantel de Sportivo Desamparados ya está camino a Viedma donde mañana definirá su clasificación frente a Sol de Mayo en el último partido de la Fase Reválida en la Zona Sur del Torneo Federal A. Desamparados necesita ganar y que no lo haga Camioneros, que será local del último de la tabla, Círculo Deportivo. En tanto que en lo futbolístico, la salida de Sottile abrió un lugar en el mediocampo con la posibilidad de que su reemplazo sea Emmanuel Décimo como primera opción. Bove no confirmó la formación puyutana pero sería la única variante respecto del partido de la fecha anterior.

Torneo especial

Hoy, en la cancha de la Escuelita de Fútbol comenzará un torneo de exjugadores del club. Equipos de 7 jugadores, comenzarán a partir de las 17 con este programa Cancha 1: 77 vs 85 y Cancha 2: 78 vs 79; A las 18, Cancha 1: 80 vs 84 y Cancha 2: 82 vs 83; A las 19, 86 vs 87.