Criticó y lo sancionaron. Claudio Tapia ya no representará a la Conmebol ante la FIFA. El dirigente había pedido transparencia y avaló las críticas de Messi, quien tildó de corrupta a la Conmebol.



La Copa América sigue sin dar tregua. Chiqui Tapia ayer compareció ante la Conmebol y pidió disculpas, pero no se retractó por sus críticas a la actuación del árbitro ecuatoriano



Roddy Zambrano en el encuentro entre Argentina y Brasil del torneo continental. Y entonces la Conmebol decidió destituir al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino como representante interino del organismo ante el Consejo de la FIFA. Horas después dio a conocer la sanción a Lionel Messi por su expulsión en el partido ante Chile, que fue leve pues lo suspendieron por una fecha y le aplicaron una multa de 1.500 dólares. Pero eso sí, todavía sigue expuesto a un castigo por sus acusaciones de corrupción en la Conmebol.



En el caso de Tapia, todo empezó por una carta enviada a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, en la escribió que Argentina había sido perjudicada por el árbitro de ese partido de semifinales, en concreto en dos jugadas decisivas en las que Zambrano no recurrió al VAR.



Y ayer, la Conmebol divulgó la medida tras una reunión extraordinaria de su Consejo para analizar la nota de Tapia y escuchar de primera mano sus "reflexiones personales".



De acuerdo con la máxima autoridad del fútbol sudamericano, esas reflexiones cuestionan al propio organismo, pero también a la Confederación Brasileña de Fútbol, a la Copa América "y a las diversas competiciones organizadas por la Conmebol por un conjunto de reclamos de diferente naturaleza".



En consecuencia, y ante la "gravedad" de esas expresiones, la Conmebol anunció que "retira con efecto inmediato, la confianza al Sr. Claudio Tapia para ejercer la representación interina de la Conmebol ante el Consejo de la FIFA". También convocó a elección del próximo representante.



En lo que refiere a Messi, se esperaba un castigo más duro, pero desde la Conmebol analizaron que la participación de Messi en el encontronazo con Gary Medel fue leve, por lo que decidieron no ser duros con el capitán de la Selección y darle una fecha de suspensión, que deberá cumplir en Eliminatorias en marzo, y pagar una multa de U$S 1.500 . De todos modos, la comisión de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol podría, en algún momento, tomar una decisión más fuerte por las palabras del futbolista. El astro había dicho que "se cansaron de cobrar bolud... en esta Copa América" y hasta expresó que "no tenemos que ser parte de esta corrupción, de esta falta de respeto de toda la Copa". Y si bien Messi comunicó luego que esas declaraciones fueron producto de estrés emocional, la Conmebol estudia su caso y la sanción a Tapia aparece como un mal precedente.



Un cargo caliente



Tapia, que pese al castigo permanecerá como vicepresidente segundo de la Conmebol, había sustituido como representante del organismo ante la FIFA al expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdez, destituido en 2018 por supuestas irregularidades durante su gestión.

Lo que dice el fallo de la Conmebol

En el comunicado de la Conmebol se leen los duros términos de la sanción a Tapia. "Las reflexiones del Sr. Tapia cuestionan a la Confederación Sudamericana de Fútbol, a la Confederación Brasileña de Fútbol, a la Copa América y a las diversas competiciones organizadas por la Conmebol por un conjunto de reclamos de diferente naturaleza.



En consecuencia, ante la gravedad de las expresiones vertidas públicamente considerando la investidura de su cargo y luego de haberlo escuchado, el Consejo de la Conmebol ha resuelto: 1) Retirar con efecto inmediato, la confianza al Sr. Claudio Tapia para ejercer la representación interina de la Conmebol ante el Consejo de la FIFA.



2) Convocar a elección del representante de la Conmebol ante el Consejo de la FIFA.



3) Remitir todos los antecedentes, inclusive el acta de la presente reunión a la comisión de Ética, para que el señor Claudio Tapia presente los antecedentes en que basa su carta".

Adoctrinar, la queja en AFA

En la AFA, la sanción a Tapia fue leída como un adoctrinamiento. De acuerdo a algunas publicaciones, desde la sede del fútbol argentino entendieron que si no se hace lo que dice Conmebol, "buscan adoctrinar" con un Tribunal de Ética. "Le sacaron a Tapia un cargo y lo mandan a Ética. O sea, en la Conmebol no se pueden pedir explicaciones. Es una dictadura", dijeron en los pasillos de la AFA, según indicó Infobae. En aquella carta en cuestión, Tapia cuestionó la ética y transparencia de los arbitrajes, dijo que la Selección argentina fue perjudicada por el juez Roddy Zambrano y pidió una reflexión a la Conmebol.

¿Qué tipo de sanción podría tener Messi?

La Conmebol está en una encrucijada en el caso de Messi, quien está expuesto a un castigo por sus críticas a la entidad, independientemente del fallo por la expulsión ante Chile. Y es que se trata de un jugador top 20 y se viene la Copa América 2020. Ahora bien, reglamentariamente puede ser suspendido hasta por 24 partidos o un máximo de dos años, además de pagar una multa de hasta 50.000 dólares. La Conmebol ya dijo que sus dichos eran inaceptables, pero quienes siguen el caso no creen que el castigo sea de 24 meses.