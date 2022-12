Diego Maradona Júnior, hijo del "Diez", afirmó que está convencido de que "papá metió la mano" en el último penal de Argentina pateado por (Gonzalo) Montiel, en el triunfo por esa vía por 4 a 2 del seleccionado argentino ante Francia, que en tiempo suplementario finalizó 3 a 3 y que lo coronó campeón de Qatar 2022.

"Mi gran dolor es no poder compartir esta felicidad con mi padre. Pero estoy convencido de que papá metió la mano en el penal pateado por Montiel", expresó Diego Junior sobre el último penal que le permitió a Argentina quedarse con su tercer Mundial, consignó un despacho de la agencia italiana de noticias ANSA.

"Hablar de la comparación Messi-Maradona creo que es reduccionista e ingrato", consideró el hijo del "Diego" y agregó que Lionel Messi era el jugador que más merecía alzar la Copa Del Mundo. Ese dualismo no existe". "Vino el momento de disfrutar a Leo, como disfrutamos a mi viejo. Pues igual debemos disfrutar de Messi. No me gusta compararlos porque me parece que no hay razón para ello. No hace ningún bien.

Estoy seguro del orgullo que siente mi padre ahí en el cielo. No hay razón para comparar lo del 86 con este

"Papá y Messi tenían una relación maravillosa. A mi padre, cuando le hablaban de Lionel, le brillaban los ojos. Messi hizo enloquecer de alegría a todo un país. Esto es lo que importa" destacó el actual DT de Napoli United de la quinta división del fútbol italiano. las historias entre uno y otro van a ser similares, pero yo quiero disfrutar de Lionel y esta foto que está girando en la redes, donde están abrazados y juntos mi papá y él, me gusta mucho.

Respecto del encuentro por la final de la Copa del Mundo, el exjugador de 36 años lo tildó como "un partido loco, plagado de emociones. Para alguien como yo que tenía el corazón adentro, fue un sufrimiento absurdo", cerró.