Sana costumbre. El equipo sanjuanino encara la primera vuelta con Rubén Ramos, de cabeza, Nicolás Tivani, Laureano Rosas y Adrián Richeze. El técnico, Rubén Ramos (padre) le canta el tiempo. Ganaron con total autoridad el oro en la persecución 4 x 4.000.

Rubén Ramos los sacó. Toda la experiencia internacional que tiene "el Pelado" los ordenó en el primer giro y de ahí en más el equipo de lujo que llevó San Juan a la Persecución se centró en su objetivo. Se habían juramentado no sólo ganar la medalla dorada, sino hacerlo por décima vez en 15 años y cuarta consecutiva con la frutilla del postre: bajar el récord argentino que posee y seguirá manteniendo Pueblo de la Paz.



Nicolás Tivani, Laureano Rosas y Adrián Richeze coordinaron movimientos con Ramos y con su jerarquía individual puesta al servicio de la causa campeonato pararon el cronómetro en 4m27s693. Les alcanzó y sobró para coronarse campeones nuevamente, pero les faltó poco, 1s014 milésimas para igualar la marca que hace cinco años en el velódromo "Héroes de Malvinas" de la Municipalidad de Rawson consiguieron los hermanos Gastón y Sebastián Trillini, Juan Gómez y Cristian Clavero.



Los cuatro compartieron la alegría de la medalla pero en sus declaraciones a Radio La Voz, lamentaron no haber conseguido el récord. El más amargado fue Nicolás Tivani quien dejo en claro que "podríamos haberlo hecho, yo me sentía con piernas como para tirar un poco más".



En las otras dos pruebas donde participaron representantes de la Federación Ciclista Sanjuanina no se tuvo un rol protagónico. En la Velocidad olímpica lograron el quinto tiempo. Mauricio Gelusini, cuya velocidad sorprendió al entrenador de la Selección Argentina de Pista, Walter Pérez; Gerardo Tivani y Duilio Ramos no lograron aprovechar la vertiginosa salida del hombre que viene del Bicicross, algo que había ocurrido en las pruebas donde participaron dentro de la temporada local. Los mismos Tivani y Ramos participaron del Scratch en donde lucharon dentro de un pelotón que nada pudo hacer con el dominio que impusieron Juan Ignacio Curuchet (Mar y Sierras) oro y Diego Valenzuela (Córdoba) plata.



ACCOS (Asociación Ciclista del Centro Oeste Santafesino) apoyada en la capacidad de sus velocistas, dominó las dos carreras de la "olímpica" y quedó al frente del medallero, en el primer día de actividad de un torneo al que acudieron 131 corredores representando a 28 asociaciones. Farid Suárez y Natalia Vera comandaron el trío de varones y damas, respectivamente, para lograr la máxima eficacia en cuanto a resultados dentro de las pruebas del área velocidad superando mano a mano a la asociación cordobesa.

El Scratch tuvo en Duilio Ramos y Gerardo Tivani el intento de achicar la brecha que abrieron Curuchet y Valenzuela. No pudieron lograr medalla.

En lo más alto del podio se encuentran felices los ciclistas sanjuaninos que fueron escoltados por los mendocinos. En el tercer puesto clasificó Mar y Sierras.





Todo el día

La actividad de hoy comenzará a las 9:30 y culminará a las 18. Se disputarán las puntuables damas y varones, la persecución individual y los 200 metros lanzados. Además del ciclismo adaptado. Entre los sanjuaninos se destaca la participación en la persecución y las vueltas de la multicampeona Maribel Aguirre.